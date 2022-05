La solution pour venir à bout des embouteillages pourrait venir d'un logiciel développé par une entreprise israélienne de la high-tech.

International 3 min.

Innovation en Israël

L'intelligence artificielle comme solution aux embouteillages

La solution pour venir à bout des embouteillages pourrait venir d'un logiciel développé par une entreprise israélienne de la high-tech.

(AFP) - Les embouteillages monstres ne sont pas le quotidien uniquement des Luxembourgeois. C'est aussi une réalité pour les Israéliens, dont le pays est noté comme l'un des pires en la matière. Mais l'intelligence artificielle et ses algorithmes pourraient aider à contrer le phénomène, d'après une entreprise de la high-tech israélienne.

«Mes solutions pour améliorer la mobilité des frontaliers» Rencontre avec François Bausch, le ministre de la Mobilité, afin d'évoquer les solutions qui seront mises en place afin d'alléger le trafic routier pour les travailleurs frontaliers.

Ce secteur s'intéresse de plus en plus à l'industrie automobile et un salon sur la mobilité intelligente baptisé «EcoMotion», qui promeut des transports plus efficients et plus verts, s'est tenu récemment à Tel-Aviv.

Parmi les entreprises qui y étaient présentes figure ITC (Intelligent traffic control), qui développe un logiciel capable de récolter des données en temps réel à partir de caméras de surveillance le long des routes et de manipuler les feux de signalisation en fonction des flux de circulation.

Intervenir assez tôt

«ITC est parvenue à prouver mathématiquement que de nombreux embouteillages peuvent être empêchés, si on intervient assez tôt», explique Dvir Kenig, en charge des technologies de cette entreprise, citant une baisse de 30% de l'engorgement sur deux carrefours où le système a été mis en place.

L'entreprise affirme vouloir répondre à un fléau qui affecte le monde entier, estimant qu'un automobiliste moyen reste bloqué trois jours par an dans des bouchons, sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre. En comparaison, à Luxembourg-Ville, ce total grimpait même jusqu'à cinq jours l'an dernier, selon le dernier classement établi par l'index trafic TomTom.

Juguler la circulation est un enjeu particulièrement important en Israël, où «les infrastructures de transport sont sérieusement insuffisantes par rapport à la plupart des autres pays» développés, a indiqué l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dans un rapport publié en 2021.

«La congestion routière (en Israël) est l'une des pires» des pays de l'OCDE, selon ce rapport.

L'automobile a évolué

Selon Meir Arnon, fondateur du salon «EcoMotion', l'intérêt mondial grandissant pour la mobilité intelligente a permis à Israël -qui se présente comme une « start-up nation» en raison de son secteur high-tech bouillonnant-de devenir un acteur du secteur automobile, alors que le pays n'en fabrique pas.

«Les voitures ont changé», a-t-il dit à l'AFP. «Auparavant, elles étaient composées de métal, de roues et d'une radio, mais aujourd'hui ces choses-là ne comptent plus.»

Le problématique passage à la pompe des camions Les poids lourds en transit ont parfois tendance à s'éloigner du réseau imposé pour faire le plein. Une pratique qui engendre, entre autres, de nombreuses perturbations et embouteillages.

«Ce qui différencie les fabricants de voitures de nos jours est l'expérience au volant (...), la capacité du véhicule à s'adapter au conducteur», poursuit-il.

D'après lui, les systèmes technologiques développés par l'armée et le secteur privé de la défense en Israël, surtout dans les domaines de la surveillance, des communications et des capteurs, sont devenus essentiels pour les fabricants automobiles.

Avec plus de 600 start-up dans les hautes technologies, soit «juste derrière la Silicon Valley», Israël est devenu «un pôle» en matière de mobilité intelligente, affirme M. Arnon, notant que 35 entreprises automobiles internationales sont présentes en Israël, dont le géant américain General Motors (GM).

Investir dans l'ingénierie

Mais si Israël veut réellement se faire une place dans la tech automobile, et la garder, il lui faudra investir dans l'ingénierie, selon Lisya Bahar Manoah, du cabinet Catalyst Investments.

Pour elle, il faut «comme en Europe et particulièrement en Allemagne et en Autriche, créer des écoles professionnelles» spécialisées dans le secteur de la mobilité.

D'après le dernier rapport annuel de l'autorité israélienne de l'innovation, le secteur de la high-tech, qui emploie 10% de la main-d'oeuvre nationale et représente près de la moitié des exportations du pays, est en déclin, affirmant que l'Etat hébreu enregistre une baisse continue des créations de start-up depuis deux ans.