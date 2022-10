10.000 euros bruts de plus en 6 mois: c’est trop pour le chef du gouvernement Alexander De Croo qui veut mettre son équipe à la diète.

International 3 min.

Sobriété politique

L’indexation des salaires ministériels belges remise en question

Par Max HELLEFF (Bruxelles)



Faut-il supprimer ou suspendre l’indexation des salaires des ministres? C’est une des questions que pose le chef du gouvernement belge Alexander De Croo dans un débat sur la «sobriété politique».

Le libéral flamand entend montrer que l’exemple doit venir d’en haut. Si les experts ne se sont pas trompés, six indexations réévaluant les revenus des salariés et des allocataires sociaux en fonction du coût de la vie auront eu lieu entre décembre 2021 et avril 2023. La charge qui pèse sur les entreprises se sera fortement alourdie. Il en ira de même pour la fonction publique et pour tous les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires que compte le pays. Selon la presse, le salaire d’un ministre fédéral coûterait au total quelque 10.000 euros bruts supplémentaires depuis avril.

A ce stade, aucun parti de la majorité n’a exigé publiquement de supprimer ou de suspendre le mécanisme d’indexation. Annoncer aux Belges qu’ils vont devoir payer toujours plus avec des revenus inchangés tiendrait du suicide politique. En septembre, l’inflation est passée à 11,27 %, atteignant un niveau que l’on n’avait plus connu depuis 1975.

La société civile aux aguets

Mais chacun sait aussi que les indexations ne peuvent se multiplier à l’infini, au risque de nuire gravement à la compétitivité des entreprises à l’international et de voir les faillites atteindre un nombre record dans les prochains mois.

Lundi, Alexander De Croo a déposé une «note technique» pour lancer les débats. Si au bout du compte, les ministres du fédéral renoncent au moins partiellement à l’indexation de leurs salaires, il y a fort à parier que les autres gouvernements suivront. Il sera difficile pour la Wallonie, pour la région bruxelloise et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles dont les finances sont mal en point de ne pas au moins se poser la question, sachant qu’elle a un potentiel hautement médiatique.

La société civile est aux aguets. Sur Twitter, le microbiologiste Emmanuel André qui s’est fait connaître par son franc-parler durant la crise sanitaire estime que «l’indexation automatique des hauts salaires en temps de crise accentue les inégalités: une hausse de 10% sur un salaire de 12.000€, c’est 1.200€ d’augmentation automatique et inutile, alors qu’un salaire précaire de 1.200€ ne sera augmenté que de 120€, ce qui est bien trop peu».

La presse mise sur le gouvernement fédéral

Dans les médias, les hommes politiques livrent tour à tour leurs solutions. Personne ne veut la mort de l’indexation des salaires, mais il est en revanche question ici d’un saut d’index, d’un plafond au-delà duquel l’augmentation ne serait plus linéaire ou serait soumise davantage à l’impôt. Les communistes du PTB (opposition), eux, plaident pour que les salaires ministériels ne soient pas réévalués, afin de reconnecter les élus «à la réalité».

La pression augmente donc sur le gouvernement fédéral, initiant peut-être une révision plus large du mécanisme d’indexation.

L’équipe De Croo voit par ailleurs plusieurs dossiers épineux revenir à la négociation. La crise énergétique d’abord, avec la question du nombre de réacteurs nucléaires à maintenir en activité au-delà de 2025 pour approvisionner le pays en électricité et apaiser les prix. Il est aussi question de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d’achat qui prennent la direction d’une réforme fiscale combinée avec une réforme du marché du travail. Le tout en réduisant le déficit du pays afin d’obtenir l’imprimatur de la Commission européenne.

