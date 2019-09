Deuil national, messe à Saint-Sulpice et inhumation dans la stricte intimité: la France fait ses adieux ce lundi à Jacques Chirac auquel des milliers de personnes ont rendu hommage aux Invalides tout ce week-end.

L'immense hommage populaire à Jacques Chirac

Deuil national, messe à Saint-Sulpice et inhumation dans la stricte intimité: la France fait ses adieux ce lundi à Jacques Chirac auquel des milliers de personnes ont rendu hommage aux Invalides tout ce week-end.

(AFP) - Toute la journée de dimanche, une foule impressionnante - 7.000 personnes selon l'Elysée - a défilé devant le cercueil recouvert de bleu, blanc, rouge de Jacques Chirac, malgré la pluie et jusque tard. Une foule silencieuse mais parmi laquelle certains comportements ont toutefois choqué. A commencer par ces nombreux selfies pris par les visiteurs devant la dépouille de l'ancien président de la République.

Selon le souhait de son épouse Bernadette, Jacques Chirac reposera au cimetière Montparnasse dans le caveau de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016. Avant ce moment réservé à la famille et aux très proches, un dernier hommage en grande pompe sera rendu à ce monstre sacré de la politique: maire de Paris, plusieurs fois ministre et Premier ministre puis deux fois élu président de la République (1995 à 2007).

Une journée de deuil national a été décrétée ce lundi, pour la huitième fois seulement depuis le début de la Ve République en 1958, comme après les décès de Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996.

L'assistance prévue aux obsèques du président qui auront lieu en l'église Saint-Sulpice sera à la mesure de l'afflux de messages parvenus du monde entier depuis jeudi: environ 80 personnalités étrangères, chefs d'Etat et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales, ont annoncé leur venue.



«C'était mon ami et l'ami du Luxembourg» De Jacques Chirac, qu'elle a connu publiquement et en privé, Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg et ancienne ministre des Affaires étrangères, gardera le souvenir d'un «grand homme qui respirait la chaleur humaine avec un respect profond pour l'autre». Elle raconte.

Les présences du président Vladimir Poutine, qui en juin avait qualifié M. Chirac de dirigeant l'ayant «le plus impressionné» dans sa carrière, du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, des présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso ainsi que celle des Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban avaient déjà été annoncées samedi.

L'Elysée a également annoncé celles de l'ex-président des Etats-Unis, Bill Clinton (1993-2001), du roi Abdallah de Jordanie et de l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani. Ils retrouveront les anciens présidents français François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing, ainsi qu'une grande partie de la classe politique nationale.

Au Luxembourg, la disparition du président français avait suscité une vive émotion, jeudi. Que ce soit de la part du couple grand-ducal, de la bourgmestre de Luxembourg, du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker et de bien d'autres personnalités.