International 2 min.

L'hôtel des karatékas luxembourgeois évacué au Chili

Grosse frayeur pour l'équipe nationale de karaté qui devait participer aux Championnats du monde des jeunes au Chili. La délégation de la FLAM a dû quitter son hôtel de Santiago après l'assaut de manifestants.

(ER/LS/AFP) - Les athlètes luxembourgeois et leur encadrement ont donc quitté leur hôtel mercredi dans l'urgence après l'attaque du bâtiment par des manifestants. Le Chili connaît depuis le 18 octobre ses pires violences en une trentaine d'années, liées à une explosion de colère populaire qui se traduit par des protestations et des pillages, malgré les gestes du président conservateur Sebastian Pinera en vue d'apaiser la situation.

«Les manifestants ont envahi notre hôtel. Nous avons dû être évacués. Les chaînes de télévision publiques rapportent également qu'un hôtel de Santiago a été pillé» a écrit Kimberly Nelting sur Instagram.

Photo: Instagram / Kimberly Nelting

«Notre hôtel a été attaqué. Nous sommes en train d'être évacués. Tout le monde va bien. La fédération internationale nous avait dit que l'hôtel était sécurisé, mais pas du tout», a déclaré l'entraîneur national, Michael Lecaplain à nos confrères de L'Essentiel.

«Le couvre-feu ne facilitera pas les choses»

A la suite de ces incidents, la délégation luxembourgeoise ne participera pas à la compétition. «Tout le monde va bien, personne n'est blessé. Nous faisons tout ce que nous pouvons maintenant pour rentrer chez nous le plus vite possible mais le couvre-feu ne facilitera pas les choses», a déclaré la présidente de la section karaté au Luxemburger Wort.

Avec l'aide de l'ambassadeur de Belgique, également responsable du Grand-Duché au Chili, les Luxembourgeois ont été conduits dans un hôtel en dehors du centre-ville où «c'est beaucoup plus calme», conclut Scholtes. Mais le choc est encore profond dans l'esprit des athlètes.

Photo: AFP

Malgré les réformes sociales annoncées par le gouvernement en faveur des couches les plus pauvres de la population, les tensions persistent au Chili. Des centaines de milliers de manifestants ont participé à des rassemblements à Santiago du Chili, Antofagasta, Valparaiso, Punta Arenas et d'autres villes mercredi soir. Sur la place centrale du Nunoa, dans la capitale Santiago, les manifestants ont refusé de quitter la place après le début du couvre-feu - et ont été séparés par les gaz lacrymogènes de la police.

Au moins 18 personnes sont mortes dans les émeutes depuis vendredi. Selon l'Institut national des droits de l'homme, cinq des victimes ont été tuées par les forces de sécurité. L'Institut a enregistré 535 blessés et 2.410 arrestations. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a condamné à la fois «l'usage excessif de la force» par les forces de sécurité et la «violence des civils» dans les manifestations.