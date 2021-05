Tous les signaux sont au vert pour que restaurants et cafés puissent à nouveau accueillir leur clientèle à l’intérieur.

L’Horeca belge rouvrira bien le 9 juin

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)- Mercredi 9 juin, si l’épidémie ne connaît pas un de ces rebonds dont elle a secret, les restaurants et les bistros belges pourront rouvrir en intérieur. Cette autorisation vaudra de 8h à 22h, moment où il sera encore possible de s’asseoir en terrasse jusqu’à 23h30.



C’est la conséquence d’un important recul du coronavirus. L’un des critères pour procéder au déconfinement (presque) total de l’Horeca veut que les soins intensifs admettent moins de 500 patients souffrant du covid. Cet objectif a été atteint la semaine dernière. Dimanche, 452 personnes étaient encore traitées dans ces unités hospitalières – contre près de 1.000 cet hiver.

Toutefois, si vous vous rendez en Belgique, notamment à la Côte, mieux savoir que l’Horeca devra continuer à s’astreindre à des normes strictes, lesquelles impliquent la collaboration de la clientèle. Le niveau sonore ne pourra y dépasser les 80 décibels, les autorités cherchant manifestement à éviter les soirées trop festives, où le niveau sonore de la musique irait de pair avec l’oubli des règles de distanciation sociale. Une table ne pourra excéder quatre personnes, enfants exceptés.

Contrôler la qualité de l'air

Les bars et restaurants devront également se munir de détecteurs de CO2 permettant de mesurer la qualité de l’air, le virus se propageant tel un aérosol. Si cette qualité vient à se dégrader trop fortement, l’exploitant devra prendre «des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l’air», notamment en ouvrant portes et fenêtres supplémentaires. Et si le taux de CO2 devient «inacceptable», l’établissement devra fermer sur le champ.

L’autre condition pour rouvrir l’Horeca en intérieur concerne le taux de vaccination. Les nouvelles sont plutôt bonnes également de ce côté-là. La campagne bat son plein mais, selon deux virologues flamands, il faudrait toutefois atteindre 85 à 90% de la population, là où les autorités belges ont fixé à 70% la couverture, pour atteindre l’immunité collective.

«Nous devrions viser de préférence les 90%», explique la directrice du centre de vaccination de la KU Leuven, le professeur Corinne Vandermeulen. «Au début, il y avait des modèles qui montraient que 70% étaient suffisants, mais maintenant nous avons les variants britannique et indien qui sont tous deux très contagieux», précise-t-elle. D'autant que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%.

Mais il n’est pas sûr que les politiques aient envie d’attendre de nouveau. Selon un projet d’arrêté ministériel de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, il n’y aura plus de limitation aux contacts physiques entre personnes à partir du 9 juin. La fameuse «bulle» (un seul contact rapproché pour six semaines) devrait disparaître pour être remplacée par «la règle de 4» en intérieur. Les mesures préventives, telles que la distanciation physique et le port du masque, restent recommandées.

Cette annonce fait réagir l’infectiologue flamande Erika Vlieghe – qui conseille pourtant le gouvernement. «Nous n’avons jamais recommandé cela», affirme-t-elle. Annelies Verlinden a défendu son projet samedi au motif qu’il devrait rendre les règles sanitaires «cohérentes et sans ambiguïté» et restituer leur responsabilité aux citoyennes et citoyens. Elle explique que «nous pouvons déjà boire un verre à quatre en terrasse». À partir du 9 juin, il sera aussi possible d’être à quatre à l’intérieur. Par conséquent, il lui semble logique de recommander cette mesure aussi à la maison…

