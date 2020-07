Nouvelles mesures, confinements prolongés et faits marquants du week-end: découvrez en un coup d’œil les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 sur le globe mais aussi au Luxembourg.

L'évolution de la pandémie dans le monde en huit points

(MF avec AFP) - Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer sur la planète. Plus de 16 millions de cas ont été recensés dans 196 pays et territoires. depuis l'apparition du covid-19, dont plus de la moitié sur le continent américain. La pandémie a fait plus de 645.715 morts dans le monde depuis fin décembre.

Le Luxembourg, qui vient de voter une nouvelle loi-covid, voit grandir une deuxième vague depuis plusieurs semaines et a enregistré 668 nouveaux cas endéans les sept derniers jours. Au cours du seul week-end passé, 216 nouvelles contaminations ont été enregistrées, indique la Direction de la Santé. «Aucun pays n'est épargné», avait souligné samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en précisant que cette forte augmentation est due à une transmission élevée dans les zones à forte concentration de population comme sur le continent américain et en Asie du Sud.

Italie: amende majorée

Face au risque de recrudescence des cas de Covid-19 et à l'indiscipline de ses administrés, le président de la région Campanie, où se trouve Naples, a durci les règles: quiconque ne portera pas de masque dans un lieu clos (édifices publics, supermarchés, bars, restaurants, commerces, transports publics) devra payer une amende de 1.000 euros.

L'Espagne veut rassurer

Le gouvernement espagnol a assuré qu'en dépit de la flambée de cas de coronavirus, la situation était «sous contrôle» et les foyers «localisés et isolés», dans une réponse aux pays ayant annoncé des restrictions à l'égard de l'Espagne. A partir de dimanche, les passagers arrivant d'Espagne au Royaume-Uni devront se soumettre à une quatorzaine à l'isolement tandis que la Norvège a de nouveau imposé des restrictions sur les voyages vers l'Espagne.



Record de nouveaux malades en Chine

La Chine a fait état ce lundi de 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, la plus importante augmentation journalière depuis mi-avril, après l'apparition de foyers d'infection dans trois provinces.

Confinement prolongé en Algérie et au Venezuela

Le gouvernement algérien a décidé dimanche soir de reconduire pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays, en raison d'une hausse persistante de cas de contaminations au nouveau coronavirus ces dernières semaines.

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a prolongé dimanche les mesures de confinement sévère à Caracas et dans six Etats vénézuéliens afin de prévenir la propagation du coronavirus, les restrictions dans le reste du pays restant plus flexibles.

Les jeunes adultes davantage atteints au Canada

Les Canadiens de moins de 39 ans constituent une nette majorité des nouveaux cas de Covid-19 recensés au Canada, ont averti dimanche les autorités sanitaires en appelant les jeunes adultes à ne pas se sentir «invincibles» face à la maladie.

La région la plus touchée

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations depuis le début de la pandémie de Covid-19, soit 4.340.214 cas, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 21 heures GMT à partir de sources officielles.

Réouverture d'églises au Mexique

Quelques églises catholiques ont rouvert dimanche à Mexico, après quatre mois de fermeture, sous condition de mesures sanitaires comme la distance sociale entre fidèles, le port du masque et la prise de température pour éviter la propagation de l'épidémie.

Reports et annulations

Au Brésil, la traditionnelle fête de fin d'année à Rio de Janeiro, qui rassemble habituellement des millions de spectateurs sur la plage de Copacabana pour y admirer les feux d'artifice, a été annulée.

Au Japon, un match du championnat de football (J-League) a été reporté dimanche à la suite de découverte de cas de coronavirus dans l'une des deux équipes, une première depuis la reprise de la compétition au début du mois.