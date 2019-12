L'Union européenne s'est engagée à devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Seule la Pologne n'a pas voté cet engagement au sein des 28.

L'Europe s'engage pour la neutralité carbone

L'Union européenne s'est engagée à devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Seule la Pologne n'a pas voté cet engagement au sein des 28.

(pj avec AFP) - En pleine COP25 à Madrid, c'est depuis Bruxelles que l'Union européenne vient d'envoyer un «signal fort» dans la lutte contre le réchauffement climatique. La communauté a choisi de devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. «Nous sommes arrivés à un accord, c'est très important, c'est crucial», a lancé le président du Conseil européen, Charles Michel.

Pour son baptême du feu à la tête du cénacle des dirigeants européens, le Belge a été confronté à une discussion difficile. Sa décision d'annoncer un accord malgré l'absence de consensus a surpris. Même si la Pologne n'est pas allée jusqu'à bloquer l'adoption des conclusions du sommet. Le Conseil européen a «endossé» l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050, mais il est noté dans les conclusions qu'un Etat membre «à ce stade ne peut pas s'engager à mettre en oeuvre cet objectif en ce qui le concerne».

«Cet objectif (de neutralité) engagera l'UE dans son ensemble», assure-t-on à l'Elysée. Aux autres pays de convaincre Varsovie de se rallier l'été prochain. «Nous comprenons que (la Pologne) a besoin de plus de temps», a expliqué Charles Michel. Le pays, encore très dépendant du charbon, est l'un des principaux pollueurs en Europe, et craint une transition énergétique désastreuse sur le plan économique et social.

A l'heure où le Grand-Duché vient de rehausser son engagement à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et où le gouvernement a dévoilé un Pacte climat plus ambitieux, le vote favorable du Luxembourg a cette neutralité n'a rien d'étonnant.

Le nucléaire soutenu

Pour Xavier Bettel cependant, pas question de revoir à la baisse le «Pacte vert» proposé par la nouvelle président de la Commission, Ursula von der Leyen. Même si la Pologne rechigne, il faut plus que jamais investir dans des énergies plus propres: «Je comprends les difficultés de chacun. Vous croyez que c'est simple pour nous? C'est difficile pour nous tous! Ou on comprend qu'on est en train de se détruire, et on reste en mode autodestruction, ou on tire la sonnette d'alarme et on réalise qu'on doit faire autre chose. »

Le premier ministre luxembourgeois s'est aussi montré ferme sur un quelconque recours à plus de recours aux centrales nucléaires dans le mix énergétique pour l'avenir. Rejoint en cela par l'Autriche notamment. Mais la pression des autres Etats a toutefois permis à intégrer dans l'accord final une possibilité d'aide à la filière de l'atome. Dur à avaler pour les voisins de la centrale nucléaire de Cattenom, qui à l'instar du ministre de l'Energie Claude Turmes, ne cessent scander : «Nuclear, no way».

D'ici juin, la Commission aura présenté plusieurs actes législatifs, a rappelé la chancelière allemande Angela Merkel. En particulier, la grande «loi climatique» européenne, dans laquelle la Commission compte inscrire l'objectif 2050, qui doit être présentée d'ici mars. Les dirigeants européens auront d'ici l'été également avancé dans la discussion sur le futur budget pluriannuel de l'UE pour la période 2021-2027, qui devra refléter les ambitions climatiques du bloc.

En janvier prochain, Ursula von der Leyen présentera son «fonds pour la transition juste», très attendu par les pays dont la survie de certaines régions est liée au charbon.