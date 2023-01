Un groupe d'astronomes a localisé plus de 200 étoiles connues sous le nom de RR Lyrae dans le halo galactique de la Voie lactée, la plus éloignée se trouvant à plus d'un million d'années-lumière de la Terre.

Espace

L'étoile la plus lointaine de la Voie lactée découverte

Un groupe d'astronomes a localisé plus de 200 étoiles connues sous le nom de RR Lyrae dans le halo galactique de la Voie lactée, la plus éloignée se trouvant à plus d'un million d'années-lumière de la Terre.

(LUSA)- Les RR Lyrae comptent parmi les étoiles les plus anciennes de notre galaxie et possèdent des propriétés physiques qui les amènent à se dilater et à se contracter selon un cycle régulier, ce qui permet de les utiliser comme étalon pour mesurer les distances galactiques.



L'Europe subit un revers dans le domaine spatial Le lanceur léger européen Vega-C, qui devait effectuer son premier vol commercial, s'est perdu peu après son décollage depuis Kourou mardi, avec à son bord deux satellites d'Airbus, a constaté un journaliste de l'AFP.

Une nouvelle étude de l'Université de Californie à Santa Cruz, aux États-Unis, sera présentée à la réunion de l'American Astronomical Society à Seattle cette semaine.

L'observation de ces nouvelles étoiles RR Lyrae a permis à l'équipe de cartographier les limites extérieures du halo de la Voie lactée, qui est beaucoup plus grand que son disque et mesure environ 100.000 années-lumière, selon Raja GuhaThakurta, astrophysicien à l'université.

La Voie lactée et la galaxie voisine, Andromède, sont si grandes qu'il n'y a presque pas d'espace entre les deux galaxies, bien que cette dernière soit à environ 2,5 millions d'années-lumière de notre galaxie.

Sur des centaines de milliers d'années-lumière

Le système solaire se trouve sur l'un des bras spiraux du disque de la Voie lactée, au milieu duquel se trouve un renflement central, et autour duquel se trouve le halo, qui contient les étoiles les plus anciennes et s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière dans toutes les directions.

Le halo est la partie la plus difficile à étudier car les limites extérieures sont très éloignées et les étoiles sont très peu nombreuses par rapport aux fortes densités du disque et du bulbe.

Les résultats sont basés sur les données du Virgo Cluster Next Generation Survey (NGVS), un programme qui utilise le télescope Canada-France-Hawaii (TCFH) pour étudier un amas de galaxies situé bien au-delà de la Voie lactée.

Les chercheurs ont dû rechercher en détail les données permettant de détecter les étoiles RR Lyrae parmi toutes celles disponibles dans le NGVS, dont les mesures sont d'«excellente qualité», ce qui leur a permis d'obtenir «la caractérisation la plus fiable et la plus précise des RR Lyrae à ces distances».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.