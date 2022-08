Une récession outre-Rhin plomberait durablement les comptes de la Belgique et de ses entreprises.

Des perspectives moroses

L’état de l’économie allemande inquiète le voisin belge

Max HELLEFF Une récession outre-Rhin plomberait durablement les comptes de la Belgique et de ses entreprises.

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles).

L'économie allemande n'est pas en forme, mais ce n'est pas une raison pour s'en réjouir, écrit en substance L'Echo. «Elle a subi un arrêt brutal de croissance au deuxième trimestre, alors que la plupart de ses partenaires sortaient des chiffres positifs, au-delà des attentes. Et les perspectives sont moroses: de nombreux économistes s’attendent à une contraction au troisième trimestre, voire une récession en fin d’année». Le quotidien poursuit son analyse en rappelant que l'Allemagne reste le principal interlocuteur commercial de la Belgique. «Si l’Allemagne s'affaisse, elle entraînera ses voisins dans son sillage, dont la Belgique. Elle a besoin de ses partenaires.»

L’Allemagne est-elle à nouveau « l'homme malade de l'Europe», pour reprendre une expression qui avait cours à la charnière des années 1990 et 2000? Sa croissance économique ralentit. L’inflation menace d'y freiner la consommation. La facture énergétique s'annonce salée pour les ménages dès l'automne prochain. Le Rhin est sous le seuil de navigabilité avec les problèmes que cela entraîne en termes de transport de fret pour des secteurs-clés comme la chimie et la sidérurgie.

Bientôt une baisse de production?

Pour l'instant, ces difficultés n'impactent guère la bonne marche des entreprises belges. Mais «s'il se passe quelque chose pour notre partenaire le plus important, nous allons souffrir aussi», analyse un expert de BNP Paribas Fortis interrogé par L’Echo. «Nous abritons beaucoup de sous-traitants de l'industrie allemande. En Allemagne, un sixième des entreprises ont déjà réduit leur production. Je pense qu'on ne va pas tarder à constater une baisse de la production en Belgique aussi. Après les vacances probablement.» Pour un autre économiste, travaillant cette fois pour la Banque nationale, « on ne peut pas déjà parler d'une récession immédiate et automatique pour la Belgique.»

Mais la menace est là. Une crainte particulière porte sur l'incapacité des entreprises belges à se montrer concurrentielles avec leurs rivales à l'international si les salaires continuent à grimper. Les indexations liées au coût de la vie se sont en effet multipliées automatiquement depuis un an, et pourraient se répéter début 2023. Or une telle augmentation doit encore être négociée outre-Rhin, font valoir certains économistes. Et l'Allemagne pourrait la compresser tout en profitant pour accroître son avantage. Le retour de bâton serait sévère pour la Belgique qui ne s'en sort pas trop mal jusqu'ici, échappant à la stagnation avec une progression du PIB de 0,2% au deuxième trimestre.

La Belgique tire son épingle du jeu

Mais pour l'heure, la Belgique tire son épingle du jeu, notamment dans le domaine énergétique. En quelques mois, elle est devenue l'une des routes d'approvisionnement du gaz les plus importantes pour l’Allemagne, avec les Pays-Bas et la Norvège. «En juin 2021, 0,2 térawattheure de gaz avait transité par les gazoducs belges vers l'Allemagne. En juin de cette année, c'est passé à 24 térawattheures», écrit cette fois l'hebdomadaire Trends-Tendance.

Enfin, pas encore de sondage, seulement des échos recueillis ici et là dans la capitale de l'Europe. Des échos peu charitables pour cette Allemagne «arrogante» qui «a mis la Grèce à genoux en 2010» au nom de l’orthodoxie budgétaire, «a pollué sans vergogne avec ses grosses bagnoles au nom du seul profit malgré tous les avertisseurs environnementaux» et «s'est laissée stupidement piéger par le gaz russe». Mais l’Allemagne n'en est pas à un accès d'humeur près venant de ses voisins…

