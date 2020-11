L'espoir d'une réouverture des commerces renaît en France

Si le pic épidémique de la 2e vague de covid-19 a sans doute été franchi dans l'hexagone, la page du confinement n'est pas encore tournée. Les commerces espèrent vendredi un feu vert pour rouvrir prochainement.

Si le pic épidémique de la 2e vague de covid-19 a sans doute été franchi dans l'hexagone, la page du confinement n'est pas encore tournée. Les commerces espèrent vendredi un feu vert pour rouvrir prochainement.

(AFP) - «Même si les indicateurs restent à des niveaux élevés, leur observation suggère que le pic épidémique de la seconde vague a été franchi», a souligné Santé publique France (SpF) dans un communiqué accompagnant son point épidémiologique hebdomadaire de l'Hexagone.

Durant la semaine du 9 au 15 novembre en France, tous les indicateurs sont à la baisse : les cas de contamination confirmés (182.783 contre 305.135 la semaine précédente), le taux de résultats positifs (16,2% contre 19,7%), les hospitalisations (17.390 contre 19.940), les admissions en réanimation (2.761 contre 3.037), et, dans une moindre mesure, les décès (3.756 contre 3.817 la précédente). Mais le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé à la prudence jeudi face à ces chiffres encourageants, en soulignant que «la pression épidémique» n'était revenue qu'au niveau précédant les premiers couvre-feux.

«On a encore une circulation du virus importante», relève aussi, dans un entretien au Monde Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qui guide les choix du gouvernement. Selon lui, le niveau des 5.000 contaminations comptabilisées par jour, fixé par Emmanuel Macron quand il a décrété le reconfinement, sera atteint «plutôt après Noël, voire début janvier».

Mais avec l'arrivée des vaccins, «je vois la sortie du tunnel», confie l'immunologue, dans une rare touche d'optimisme, alors que le bilan des décès de patients atteints de covid-19 grossit encore de 400 par jour à l'hôpital, et que celui des Ehpad a brusquement grimpé depuis début novembre, de 11.651 à 14.530. Au total, 47.127 malades du Covid-19 sont morts en France depuis le début de l'épidémie.

Isolement obligatoire ?

Si «le confinement n'est pas terminé», comme l'a réaffirmé Olivier Véran jeudi, le gouvernement continue de travailler à sa version allégée. Les restrictions sanitaires de la 2e vague ont mis à mal la reprise économique et la santé mentale de la population française se dégrade selon les indicateurs de Santé publique France, qui a fait état d'une hausse de 10% à 21% des états dépressifs entre septembre et novembre.

Parmi les principaux enjeux, avant Noël, la réouverture des commerces dits «non essentiels», pour lesquels le manque à gagner pourrait atteindre 4,4 milliards d'euros pour le seul mois de novembre, et 10,8 milliards si les boutiques restaient fermées tout au long du mois de décembre, selon une étude vendredi de l'assureur-crédit Euler Hermes. «Nous sommes sur la bonne voie» pour envisager cette réouverture «autour du 1er décembre», a annoncé le Premier ministre Jean Castex, en visite à Croizon (Finistère).

Une nouvelle réunion est prévue vendredi après-midi à Bercy pour décider d'un report du 27 novembre au 4 décembre du Black Friday, la gigantesque braderie promotionnelle venue des Etats-Unis, afin d'éviter une distorsion de concurrence entre boutiques physiques et sur internet. Les grands distributeurs et le géant du commerce en ligne Amazon ont donné leur feu vert, mais seulement si les commerces physiques rouvrent d'ici-là. Reste à savoir si toutes les plateformes internet joueront le jeu et dans quelles conditions les boutiques pourront accueillir leurs clients.

Une campagne de vaccination au programme

D'autres questions doivent encore être tranchées, avant les annonces d'Emmanuel Macron la semaine prochaine sur un allègement du confinement. Signe de la prudence du gouvernement, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, a prévenu qu'il était trop tôt pour dire si l'on pourra circuler en train à Noël, tout en promettant que les billets pris dès aujourd'hui seront «échangeables et annulables sans frais jusqu'au dernier jour».

Le gouvernement doit aussi s'atteler à prévoir une campagne de vaccination, alors que les essais en cours font espérer son arrivée à partir de mi-décembre. Il veut aussi améliorer la stratégie de dépistage et d'isolement des personnes contaminées, après l'échec du triptyque «tester, tracer, isoler» à la sortie du premier confinement et lors du redémarrage de l'épidémie à la fin de l'été.

Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, un isolement obligatoire des malades du covid-19 est «une piste» qui doit faire l'objet d'un «débat démocratique». Mais «vous avez des gens, si vous leur dites: 'vous avez une obligation de vous isoler', ils ne se feront pas tester», a prévenu d'emblée le Premier ministre Jean Castex, qui réunit vendredi soir les chefs de partis et de groupes parlementaires.



