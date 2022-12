Lorsque ce texte sera adopté définitivement, l'Espagne deviendra le premier pays en Europe et l'un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation. Qu'en est-il du Luxembourg?

Inédit en Europe

L'Espagne en passe de créer un «congé menstruel»

(tb avec AFP) - Les députés espagnols ont adopté jeudi, en première lecture, un projet de loi créant un «congé menstruel» pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une mesure inédite en Europe destinée, selon le gouvernement de gauche, à briser un tabou.

Vers une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose Raccourcir les durées de diagnostic, améliorer la prise en charge des patientes, informer au mieux les professionnels de santé… Les défis entourant l’endométriose sont nombreux, alors que cette maladie concerne une femme sur dix en âge de procréer.

Ce projet de loi - adopté avec 190 voix favorables, 154 contre et 5 abstentions - renforce par ailleurs l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics, un droit qui reste semé d'embûches dans ce pays à forte tradition catholique.

Ce texte va devoir désormais être voté par le Sénat et revenir à la Chambre des députés si jamais il a été modifié lors de son passage par la chambre haute, avant de devenir loi.

Qu'en est-il du Luxembourg?

Lorsque ce texte sera adopté définitivement, l'Espagne deviendra le premier pays en Europe et l'un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation, à l'instar notamment du Japon, de l'Indonésie ou de la Zambie.

Au Luxembourg, une pétition demandait l'instauration d'une possible dispense menstruelle (deux jours) pour les salariées souffrant de règles douloureuses. Ce texte avait recueilli le nombre nécessaire de signatures pour être débattu à la Chambre des députés en octobre 2021. Le ministre du Travail Dan Kersch (LSAP) plaidait pour une approche «plutôt au niveau des conventions collectives» afin de trouver des solutions au niveau sectoriel.

Faut-il mettre en place un congé menstruel au Luxembourg? Interrogée au mois de mai dernier à ce sujet par Virgule.lu, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a répondu: « Nous faisons de la sensibilisation sur ce sujet si une femme est indisposée. Pour moi, il s'agit d'une absence justifiée comme toute autre maladie, pour cela nous avons besoin d'une prise de conscience, mais je ne ressens pas le besoin de mettre quelque chose de particulier en place. Je pense qu'on a aussi le droit à la discrétion, quand une personne est malade ça doit être respecté et quand quelqu'un a mal à cause de ses règles c'est une absence justifiée pour maladie et qui a donc sa place dans la société.»