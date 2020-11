Si l'espoir d'un vaccin se concrétise, le virus continue de faire des victimes à travers le monde. Au total, plus de 1,2 million de personnes sont décédées des suites de la maladie. En Europe, les gouvernements durcissent à nouveau le ton.

L'épidémie poursuit sa course

(AFP) - Alors qu'un vaccin «efficace à 90%» se dessine, l'Union européenne se prépare. A la suite d'un accord provisoire conclu en septembre, pour leur acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin en préparation, la Commission a ainsi annoncé lundi «bientôt» finaliser son contrat avec les laboratoires Pfizer et Biotech qui ont développé le précieux antidote.

Mais le succès n'est pas au rendez-vous partout. Les tests de phase 3 du vaccin CoronaVac contre le covid-19 développé par le laboratoire chinois Sinovac Biotech a été suspendu au Brésil après «un incident grave» chez un volontaire. L'Agence de vigilance sanitaire (Anvisa) n'a pas précisé la nature de l'accident, expliquant que cela pouvait inclure la mort, des effets secondaires potentiellement fatals, une invalidité grave, une hospitalisation et d'autres «événements cliniquement significatifs».

L'OMS appelle à ne pas fermer les yeux

Pour l'heure, en l'absence de vaccin, le virus continue de faire des victimes. Les Etats-Unis ont ainsi franchi lundi la barre des 10 millions de cas détectés de contamination au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Il n'aura donc fallu que dix jours au pays, le plus endeuillé au monde par le covid-19, pour passer de 9 à 10 millions de cas confirmés après avoir enregistré la semaine dernière plusieurs records de nouvelles infections journalières. La maladie a entraîné la mort de 238.053 personnes dans le pays.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à «ne pas fermer les yeux» face à la pandémie de covid-19 lors de l'assemblée générale annuelle de l'OMS. La communauté internationale doit retrouver «d'urgence le sens du bien commun», a martelé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Biden qui a annoncé la mise en place dès lundi d'une cellule de crise aux Etats-Unis, a assuré de sa volonté de rejoindre l'OMS, prenant le contrepied de l'actuel président Donald Trump.

Plus de 50 millions de cas

Au total 50,3 millions de cas (et 1,2 millions de décès) ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil (162.628 morts), l'Inde (126.611), le Mexique (95.027) et le Royaume-Uni (49.044).

De son côté, la Russie a enregistré lundi un nouveau record de contaminations quotidiennes avec près de 22.000 cas de covid-19, Moscou dépassant notamment pour la première fois le pic du mois de mai.

La situation épidémique en Italie est également hors de contrôle ont jugé des médecins qui demandent au gouvernement un «confinement total» pour endiguer la deuxième vague. Quatre régions ont été placées en zone rouge par le gouvernement et une cinquième a décidé de s'auto-confiner dimanche soir. Pour la Fédération nationale des ordres de médecins, ces mesures gouvernementales sont insuffisantes. L'Italie, premier pays d'Europe touché en février par l'épidémie, a enregistré au total 41.000 morts.

Le Portugal est entré lundi en état d'urgence qui sera assorti de périodes de couvre-feu pour la majeure partie de sa population, une mesure jugée «catastrophique» par les restaurateurs et les commerçants. Dans la soirée, 7,1 millions de Portugais résidant dans les 121 municipalités considérées «à risque élevé» seront pour la première fois soumis à un couvre-feu en vigueur de 23h à 05h et pendant au moins deux semaines.

193 morts du coronavirus, 210 hospitalisés Avec cinq nouvelles victimes, l'épidémie continue de sévir au Luxembourg. Sur les chiffres présentés lundi, le taux de positivité des dépistages entrepris atteint les 16% mais sur un nombre restreint de tests pratiqués.

Le Luxembourg dénombre de son côté 24.649 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Le virus a par ailleurs fait 193 victimes à ce jour. Pour autant, le gouvernement n'a, pour l'heure, pas annoncé de mesures restrictives complémentaires.



