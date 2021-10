Une commission indépendante estime à 216.000 le nombre de mineurs victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950 dans l'Hexagone. L'enquête sur les violences sexuelles au sein de l'Eglise catholique de France a été dévoilée mardi.

International 3 min.

Investigation

L'Eglise de France face à sa réalité pédocriminelle

Une commission indépendante estime à 216.000 le nombre de mineurs victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950 dans l'Hexagone. L'enquête sur les violences sexuelles au sein de l'Eglise catholique de France a été dévoilée mardi.

(pj AFP) - Un constat «accablant» accueilli avec «honte» et «effroi» par la conférence des évêques. C'est ainsi qu'a été reçu le rapport sur les violences sexuelles commises au sein de l'Eglise en France. Et à bien regarder les chiffres présentés, mardi, le nombre des victimes mineures pourrait atteindre les 330.000 enfants, en intégrant aux gestes commis par des prêtres, les agressions dues à des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église (enseignants, surveillants, cadres de mouvements de jeunesse...). Un calcul avancé par la commission indépendante sur les abus dans l'Eglise.

Les infractions graves contre les enfants se multiplient La pédopornographie est dans le collimateur de la Justice mais de manière générale, les affaires d'abus sexuels et de maltraitance d'enfants ont donné lieu à l'ouverture de 182 nouveaux dossiers de plus en un an.

«Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite», a déclaré le président de la commission. Jean Sauvé qui, au nom de la commission, a appelé l'Eglise à reconnaître sans détour sa «responsabilité».

Résultat de deux ans et demi de travaux, le rapport de la Ciase a été remis publiquement à Paris à l'épiscopat français et aux ordres et congrégations religieuses, en présence de représentants d'associations de victimes. Face à eux, M. Sauvé a asséné que l'Eglise catholique avait manifesté «jusqu'au début des années 2000 une indifférence profonde, et même cruelle à l'égard des victimes» de pédocriminalité.

Le choix luxembourgeois Ne pas cacher, ne pas taire : tel est le credo adopté depuis peu par l'Eglise luxembourgeoise sur les questions de pédocriminalité dans ses rangs. Ainsi, voilà maintenant deux ans que mi-février, est publié un rapport faisant état des abus sexuels ou violences dont l'institution a pu être informée via la cellule d'écoute mise en place (tel. 621 676 349 ou mail fir-iech-do@cathol.lu). L'édition 2021 faisait ainsi état de trois cas.

En préambule à la publication du rapport français, François Devaux, figure de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles de la part de prêtres et de religieux, avait appelé les évêques de France à «payer pour tous ces crimes», en ne mâchant pas ses mots face aux membres du clergé réunis. «Je sais que c'est de l'enfer que vous revenez», a lancé à la commission M. Devaux, cofondateur d'une association créée en 2015 par des victimes d'un aumônier scout du diocèse de Lyon, Bernard Preynat. Leur combat avait été raconté en 2019 par le film Grâce à Dieu de François Ozon.



Les garçons «représentent près de 80% des victimes, avec une très forte concentration entre 10 et 13 ans», a relevé l'enquête. Et d'évaluer en une «estimation minimale» du nombre de prédateurs: «2.900 à 3.200» hommes - prêtres ou religieux - entre 1950 et 2020.



Selon la police En 2020, la section ''Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel'' de la police grand-ducale a traité 788 nouvelles affaires. Des cas allant du viol sur mineur aux attentats à la pudeur en passant par la pédopornographie sur internet et autres actes de maltraitance commis sur des enfants.

Selon le rapport, 1,16% des personnes en lien avec l'Eglise catholique ont subi des agressions sexuelles de diverses natures. Un taux de prévalence bien supérieur à celui de 0,34% concernant l'école publique (hors internats).

Pour mener à bien son enquête, la Ciase avait fait de la parole des victimes «la matrice de son travail», a rappelé M. Sauvé. D'abord avec un appel à témoignages, qui a recueilli en dix-sept mois 6.500 appels ou contacts de victimes ou proches. Puis en procédant à 250 auditions longues ou entretiens de recherche. Elle a aussi effectué une plongée dans de nombreuses archives, de l'Église, des ministères de la Justice ou de l'Intérieur, de la presse...

Vers une indemnisation

Une fois le diagnostic posé, la commission a énuméré plusieurs dizaines de propositions dans plusieurs domaines: écoute des victimes, prévention, formation des prêtres et des religieux, transformation de la gouvernance de l'Eglise...

M. Sauvé a aussi appelé l'institution à apporter une «réparation» financière à toutes les victimes de violences sexuelles en son sein, souhaitant que cette indemnisation ne soit pas considérée comme «un don» mais «un dû».