L'Eglise de France à son tour veut faire la lumière sur les affaires de pédophilie qui entachent sa crédibilité. Parmi les moyens envisagés: la création d'une commission d'enquête parlementaire.

L'Eglise à l'examen de la République

Des milliers de prêtres en France se consacrent chaque jour à leur mission, endossant les obligations que cet engagement présuppose, des obligations que nous entendons comme sacrifices ou renoncements, mais qui pour ces prêtres en réalité sont un consentement. Quelques-uns cependant sont moins fermes face à l'interdit, et la chape de silence qui longtemps a couvert leurs agissements ne résiste plus à la déploration de leurs victimes, largement entendue par une opinion publique devenue intransigeante face aux dérives au sein de l'Eglise comme à celles de tout autre corps constitué.

L'appel des victimes emplit les églises pour le plus grand embarras, la souffrance parfois, de tous les officiants qui ne veulent pas porter l'opprobre qui pèse sur les «brebis galeuses». Des prêtres de plus en plus expriment leur malaise face à la suspicion qui actuellement pèse sur leur sacerdoce, sur «le regard nouveau» des fidèles. Cette majorité des irréprochables demande que la lumière soit faite, et fait sienne les appels de la collectivité à une élucidation.

Parmi les procédures d'examen possibles, plusieurs personnalités viennent de suggérer la création d'une commission d'enquête parlementaire « sur les crimes pédophiles dans l’Eglise catholique », à travers un appel publié samedi dernier par l’hebdomadaire «Témoignage chrétien». D'anciens ministres, des avocats, des victimes mais aussi des religieux proposent une enquête parlementaire indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise en France. Une telle commission pourrait exiger la communication des archives diocésaines et permettre d'informer la justice de faits dont celle-ci n'aurait pas eu connaissance, écrivent ces personnalités, qui dénoncent le «retard» de la France en la matière, en regard du travail de mise à jour qui actuellement est réalisé aux Etats-Unis, en Australie ou en Allemagne, où une enquête réalisée par un consortium indépendant d'universitaires vient de faire état d'au moins 3.677 victimes agressées entre 1946 et 2014 par au moins 1.670 membres du clergé.

«Tous les pays qui ont fait un travail d'inventaire l'ont fait grâce à des instances indépendantes de l'institution ecclésiale», observe Christine Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignage Chrétien. Les auteurs de l'appel soulignent le caractère contraignant d'une commission d'enquête parlementaire.

Au régime de l’Etat de droit

«Comme toute organisation religieuse en France, l’Eglise catholique est régie par l’Etat de droit; elle n’échappe pas plus que les autres à la loi républicaine, et ceci d’autant plus qu’elle participe à des missions d’intérêt général et bénéficie à ce titre d’aides publiques ou fiscales. C’est pourquoi elle doit, et ce de façon urgente, rendre des comptes. Elle doit le faire devant la justice, mais aussi devant la représentation nationale», affirme Témoignage Chrétien.

Interrogé par le quotidien Libération, Luc Crépy, l’évêque du Puy-en-Velay, en charge du dossier à l’épiscopat, affirme que l’Eglise ne s’oppose pas à ce que la République se saisisse de ce dossier. Sous condition que

l'Eglise ne soit pas dégradée en bouc émissaire: «C’est un problème global qui concerne la société tout entière. Ce fléau, il faut l’éradiquer. Il concerne l’ensemble des institutions publiques et privées en contact avec les enfants. La commission devra se saisir de toute la question.» Olivier Ribadeau-Dumas, le porte-parole de la Conférence des évêques de France, laisse entendre à la fois un consentement et des réticences, pour ne pas dire un certain agacement face à l'initiative: «il y a des choses qui ne me semblent pas justes:

une espèce d'instrumentalisation, peut-être, des propos du Pape, et une négation ou un silence que je trouve très dommageable sur l'ensemble des mesures qui ont été prises par l'épiscopat français depuis deux ans et demi pour l'écoute, l'accompagnement des victimes, la collaboration avec la justice et le développement de la prévention contre la pédophilie, comme si nous n'avions rien fait depuis deux ans et demi».

La France ne dispose pas de données statistiques sur la pédophilie, or les initiateurs du projet affirment qu'en l'absence d'une connaissance de l'ampleur du fléau on ne peut y réagir de manière appropriée – sachant qu'une commission devra, avant toute autre considération, définir le «fléau» en question et circonscrire ce que l'on entend par «pédophilie», une notion pour le moins large.

Un navire gigantesque

Pour beaucoup, il est temps de faire bouger les lignes. «L'Eglise, navire gigantesque, bureaucratie énorme, donne l'impression qu'elle ne sait pas comment prendre les choses. Les catholiques s'irritent qu'on ne leur réponde que par des propositions de type journée de jeûne et de pénitence», explique Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions.

Pour comprendre cette initiative et le contexte émotionnellement chargé dans lequel elle s'inscrit, il faut rappeler la prise de position du Pape face aux délits sexuels commis par des hommes d'Eglise. François réagissait, fin août, aux révélations sur des cas d'abus aux Etats-Unis et la protection dont les prédateurs bénéficiaient de la part des institutions catholiques américaines. Or les mots du Pape étaient adressés au «peuple de Dieu», donc à tous les catholiques du monde. Et, par ailleurs, en dénonçant «tous ceux qui commettent ou dissimulent les délits sexuels qui ravagent l'intégrité humaine, la vie intime, la psychologie des milliers d'enfants victimes d'actes de pédophilie», il plaçait sur un même plan de responsabilité les coupables d'agissements et les complices du silence, à savoir la hiérarchie ecclésiastique.

Ajoutons que le Pape avait employé des termes d'une violence inouïe, parlant d'«atrocités» et de «culture de la mort».

Face au caractère particulièrement abject des abus en cause, à l'encontre des enfants qui dans la tradition chrétienne sont dotés, littéralement, d'un statut d'intouchables, personnalités et organisations concernées estiment désormais que la nomination du mal et la contrition ne suffisent plus, quand bien même elles émanent du Pape. Elles affirment qu'il faut désormais des actes, et qu'au début de toute action est la constitution d'instances chargées d'affronter ce mal en face.

