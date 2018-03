L'école obligatoire dès 3 ans en France dès 2019

A l'école Montessori, pas d'emploi du temps avec un instituteur, pas de cours de maths le lundi de 8h à 10h, de géographie de 10h à 11h. On applique une pédagogie qui suit le rythme de l'enfant, et lui permet d'apprendre par choix et par goût. Nous, on aimerait retourner à l'école!