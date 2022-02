Le covid s’est ajouté au mal-être des enseignants belges qui s’estiment mal considérés et mal payés.

L’école francophone belge en grève ce jeudi

Max HELLEFF Le covid s’est ajouté au mal-être des enseignants belges qui s’estiment mal considérés et mal payés.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)- Un large pan de l’école belge francophone sera à l’arrêt ce jeudi. La grève qui est qualifiée d’«historique» verra des milliers de professeurs, de directeurs ou encore de secrétaires se croiser les bras. Cette fois, ce n’est pas le covid qui contraindra les élèves à rester chez eux, mais ce mouvement de ras-le-bol qui bouillonne depuis de longues années déjà.

Dans la presse, les délégués syndicaux du corps enseignant expliquent les raisons de la protestation : «La crise sanitaire a fait exploser la marmite ! Pourquoi ? Parce que les enseignants ont comme mission de transmettre des savoirs et d’amener l’élève à la réussite. Or, à un moment donné, ils se sont sentis dépossédés de leur mission première. Tout est parti en quenouille parce qu’ils n’avaient plus les repères indispensables au bon exercice du métier».

L’enseignement est mis à forte contribution depuis le début de la pandémie. Instituteurs et professeurs jouent un rôle d’amortisseur social en maintenant les classes ouvertes coûte que coûte. Ils sont confrontés en permanence à la fluctuation des contaminations, mais aussi à des règles souvent changeantes qui engendrent parfois l’agressivité de parents à bout de nerfs.

Des revendications anciennes

Mais la grève repose aussi sur une série de revendications déjà très anciennes, qui n’ont jamais été réglées. La charge pédagogique et administrative qui pèse essentiellement sur les directeurs d’école est devenue pour eux ingérable, tant elle exige d'être multitâche et d’aligner les heures supplémentaires (non payées) après la journée de cours. Quant au métier d’enseignant, il n’attire plus. Les chiffres montrent que le nombre de diplômés stagne alors que le nombre d’élèves va crescendo.

Une étude de l’université de Mons conclut qu’un enseignant sur trois quitte le métier au bout de cinq années d’activités. Dans une même proportion, des professeurs sont hantés par l’idée de changer d’emploi après dix années. Dépressions et congés de maladie sont monnaie courante.

Mais c’est surtout du côté du portefeuille qu’il faut chercher les raisons d’une fronde qui pourrait concerner ce jeudi jusqu’à 100.000 personnes travaillant au service de l’école. Des négociations sectorielles ont lieu tous les deux ans entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette fois, elles ont été interrompues. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite conclure un accord sur 4 ans. Les syndicats rétorquent en faisant valoir qu'il n’y a plus eu d’augmentation des salaires depuis 2010, en dehors de l’indexation automatique liée au coût de la vie.

Un des enseignements les plus chers

L’enseignement francophone belge passe pour être l’un des plus chers au monde, mais aussi l’un des moins efficaces si l’on se base sur le classement Pisa. Pour remédier à ce problème, plusieurs réformes ont été lancées, dont l’une a trait à la formation initiale des enseignants. L’idée est d’améliorer les connaissances et les compétences de ceux qui seront appelés demain à instruire les enfants et les adolescents via une formation donnée conjointement par les hautes écoles, les universités et les écoles supérieures des arts. Un stage de longue durée est également prévu.

Cette réforme, dont il est question depuis plusieurs années, vient cependant d’être reportée à la rentrée 2023. «Par respect pour ces acteurs essentiels que sont les personnels enseignants et administratifs des établissements de l’enseignement supérieur concernés, par respect aussi pour les futurs étudiants, par respect pour tout le travail déjà accompli et pour celui qui est encore à accomplir…», a précisé la ministre francophone de l’Enseignement, la libérale Valérie Glatigny.

