Le Parlement européen a demandé, ce jeudi, que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (UE) après sa remise en cause aux Etats-Unis.

International 2 min.

Parlement européen

L'avortement inclus dans les droits fondamentaux de l'UE ?

(AFP et pam) - «Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal»: par 324 voix (155 contre, 38 abstentions), les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, ont décidé de demander au Conseil, qui représente les 27 Etats membres, d'inscrire ce droit dans la Charte des droits fondamentaux.

La Cour suprême américaine révoque le droit à l’avortement Cette décision historique permet à chaque Etat américain d’interdire ou d’autoriser les avortements.

Adoptée en 2000, cette charte, juridiquement contraignante, a la même valeur que les traités. Inclure l'avortement dans les droits fondamentaux nécessite toutefois l'unanimité des pays membres, selon les traités actuels de l'UE. Or ce sujet de société divise les 27 pays membres.

Les eurodéputés pressent le Conseil de l'Europe

C'est pourquoi, les eurodéputés ont également demandé au Conseil «qu'il se réunisse pour discuter d'une convention permettant de réviser les traités» afin de remettre en cause la règle de l'unanimité. Cette demande est accompagnée d'une nouvelle ferme condamnation par le Parlement européen du «recul des droits des femmes et de la santé et des droits sexuels et génésiques aux États-Unis et dans certains États membres».

Roberta Metsola prend la tête du Parlement européen La conservatrice maltaise Roberta Metsola a été élue présidente du Parlement européen ce mardi 18 janvier. Elle prend la suite de l'Italien David Sassoli.

Cette volonté de renforcer le droit à l'avortement et de l'inclure dans la Charte des droits fondamentaux intervient après la décision de la Cour suprême américaine, le 24 juin dernier, de révoquer l'arrêt Roe v. Wade de 1973 qui avait établi le droit des Américaines à avorter, et de laisser chaque Etat décider, sur son territoire, du droit à l'avortement ou non.

Dans la foulée de cette décision historique, des manifestations ont eu lieu aux Etats-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays, d'Europe notamment, pour défendre le droit à l'avortement et demander à ce qu'il soit renforcé, en l'inscrivant par exemple dans la Constitution.



Manifestation et débat au Luxembourg

C'est le cas au Luxembourg, où cette demande a été formulée par le Planning familial, qui a organisé une manifestation le mardi 28 juin dernier devant l'ambassade des Etats-Unis. «C'est une revendication importante, parce que les événements récents, par exemple en Pologne et aux Etats-Unis, montrent bien que nous avons raison, que ce genre de droit doit être inscrit dans la Constitution pour que ça devienne un droit effectif et ne puisse plus être révoqué. Si un gouvernement de droit arrive, ce sera alors très difficile de l'enlever», expliquait alors la présidente du Planning familial, Ainhoa Achtutegui.

Les réactions de personnalités politiques luxembourgeoises ont également été nombreuses à ce sujet. Ainsi, le Premier ministre Xavier Bettel a posté sur Twitter, dans la foulée de la décision de la Cour suprême américaine, que «rendre les avortements illégaux n'est pas pro-vie. C'est anti-choix. C'est anti-femmes. Cela ne sauvera pas de vies. Cela va tuer des femmes. C'est une injustice sociale et économique. Et c'est tellement, tellement faux. Les droits reproductifs ne sont pas seulement les droits des femmes. Ce sont des droits humains. Alors défendons-les tous.»