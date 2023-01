Michael Weber, premier secrétaire fédéral du PS en Moselle, soutient le maire de Rouen, Nicolas Mayer, pour être nommé à la tête du Parti socialiste. Tous les deux souhaitent quitter la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

80e Congrès du PS

«L'avenir du PS ne se fera pas au sein de la NUPES»

Thomas BERTHOL Michael Weber, premier secrétaire fédéral du PS en Moselle, soutient le maire de Rouen, Nicolas Mayer, pour être nommé à la tête du Parti socialiste. Tous les deux souhaitent quitter la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

Quel avenir pour le Parti socialiste (PS) en France, après avoir atteint 1,7% lors de la dernière élection présidentielle en 2022? Rester au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), union de la gauche entre La France insoumise (LFI), les écologistes (EELV) et le PS, ou la quitter? Cette question est au coeur du 80e congrès des socialistes qui se tiendra du 27 au 29 janvier à Marseille.

Mais en attendant, ce jeudi 12 janvier (de 17 à 22h), 41.000 adhérents socialistes se prononceront dans leurs sections sur les textes d'orientation, autrement dit sur la ligne politique des candidats en lice: l'actuel Premier secrétaire, Olivier Faure, la maire de Vaulx-en-Velin (Rhône), Hélène Geoffroy, et le maire de Rouen (Seine-Maritime), Nicolas Mayer-Rossignol. Michael Weber, Premier secrétaire fédéral du PS en Moselle, apporte son soutien à ce dernier.

La ligne des candidats



(avec AFP) S'il est réélu, Olivier Faure entend poursuivre l'alliance avec ses partenaires de gauche, arguant que cette union est l'unique solution pour «présenter une alternative à la droite et à l'extrême droite qui soit victorieuse en 2027». Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, défend une union de la gauche «autour d'un Contrat de projet», mais refuse «une dérive populiste», dans une critique voilée à l'attention de La France insoumise. Le troisième candidat, Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, se veut «la voie centrale», le « renouveau». Il se présente comme «le seul qui peut rassembler les socialistes», face à un risque de «scission» selon lui.

«J'ai toujours prôné pour une gauche rassemblée, affirmée réformiste et visionnaire. C’est un projet de société dont on a besoin plus que de stratégies et c’est aux côtés de Nicolas Mayer-Rossignol que je veux participer à la Refondation», écrit le Mosellan sur Twitter.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

«Je considérais que la gauche qui arrive au pouvoir, c'est une gauche réformiste qui arrivait aussi à créer les conditions de l'Union avec les partenaires classiques que nous avons en France, le Parti communiste français et les Verts. Ce qu'ont fait d'ailleurs François Hollande, Lionel Jospin et François Mitterrand. Dans cette gauche qui reste, le PS a toujours été un parti pivot. Une position qu'a perdue le PS lors des dernières élections», indique le maire de Woelfing-lès-Sarreguemines à Virgule.lu. «Ce rôle de parti pivot a été confié à La France insoumise, mais sans que ce ne soit une réussite dans les urnes quand on a perdu les élections législatives.»

Michael Weber estime que Nicolas Mayer «incarne le mieux cette volonté de rassemblement de la gauche» et c'est aussi selon lui le seul capable de régénérer ou de refonder le Parti socialiste «de façon à ce qu'il redevienne le pivot à gauche». Mais pour Michael Weber comme pour le maire de Rouen, l'actuelle union de la gauche doit se faire en dehors de la NUPES: «L'avenir du PS sera au sein de l'union de la gauche, mais pas au sein de la NUPES. Je reconnais que la NUPES pouvait avoir des vertus politiques en termes de stratégie électorale, mais je pense que ce n'est pas ce qui peut fédérer et faire en sorte que la gauche emporte», considère Michael Weber.

Le conseiller régional du Grand Est souligne également les divergences d'un point de vue démocratique entre le PS et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Il cite pour exemple la nomination de Manuel Bompard à la tête des Insoumis qui s'est fait sans vote: «Ce n'est pas un parti démocratique, je ne peux pas fonctionner dans ces conditions où quelques chefs font fi des prises de position des militants. Je crois à la démocratie!»

Le PS peut-il survivre en dehors de la NUPES? Pour Michael Weber, le Parti socialiste est loin d'être mort, mais pour redynamiser son parti, il faut selon lui que les socialistes travaillent davantage pour clarifier leur «vision du monde»: «Nous devons reparler avec des syndicats, des experts et des corps intermédiaires. Il ne s'agit pas de proposer un programme, mais un projet de société. Cela nous permettra de revenir au pouvoir dans un laps de temps, certes long, mais qui est tout à fait dans nos capacités comme nous l'avons fait par le passé.»

474 votants potentiels en Moselle

Selon l'intéressé, Nicolas Mayer dispose des «ressources nécessaires pour créer les conditions de ce travail.» Pour Michael Weber, Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS depuis 2017, «n'a pas su incarner le parti» et «n'a pas eu le courage d'assumer son leadership».

Les résultats du scrutin de ce jeudi soir devraient être dévoilés d'ici vendredi matin. Un nouveau vote attend les adhérents socialistes la semaine prochaine. Après s'être prononcés sur la ligne du parti, ils devront départager les candidats en lice pour le poste de Premier secrétaire du PS. La Moselle compte potentiellement 474 électeurs, selon Michael Weber, pour départager les textes et candidats. Le Républicain lorrain indique que le département mosellan recensait 1200 adhérents en 2012. La Moselle ne serait pas une terre acquise à l'actuel Premier secrétaire du PS.

