International 11 min.

Florian Töpfl

«L'autocrate n'entend que ce qu'il veut entendre»

Le professeur Florian Töpfl revient sur le rôle des médias d'Etat russes dans la préparation de l'attaque du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine.

(BaL avec Uli KREIKEBAUM et Philipp HEDEMANN) Depuis plus de dix ans, le professeur Florian Töpfl mène des recherches sur les campagnes de désinformation de l'État russe. Selon lui, les médias d'Etat russes ont préparé la guerre contre l'Ukraine sur le plan médiatique, et ce pendant des années. Dans cet entretien, le chercheur explique pourquoi il considère Vladimir Poutine comme dangereux et pourquoi les journalistes des médias d'Etat russes devraient également être sanctionnés.

Quel est le rôle des médias russes dans la guerre de l'information entourant l'invasion de l'Ukraine?

Florian Töpfl: «Tous les médias russes grand public sont dirigés par l'Etat. Avant le début de la guerre, j'aurais estimé la part de la population qui s'informe via des médias critiques à l'égard du gouvernement à bien moins de 10%. Selon les sondages, 70 à 80% de la population cite les grandes chaînes de télévision nationales comme leurs principales sources d'information. Ces dernières sont contrôlées par le Kremlin. J'observe les médias d'État russes depuis plus de dix ans, et depuis l'annexion de la Crimée, la couverture médiatique s'est de plus en plus militarisée.

Le professeur Florain Töpfl observe les médias russes depuis plus de dix ans. Photo: Fritz Pflugbeil/Universität Passau

Comment la couverture médiatique s'est-elle militarisée?

«Les images d'armes et de combats sont apparues à l'écran des principales émissions d'information de plus en plus souvent. On y parle de nouvelles techniques de missiles, d'exercices de l'armée et de salons militaires. Les médias dépeignent ainsi un monde dans lequel les armes et l'armée font partie du quotidien, où les conflits internationaux sont régulièrement résolus par la violence et où la Russie est entourée d'une foule d'ennemis malveillants. Observer cela m'a rempli d'inquiétude et de tristesse, bien avant la récente escalade.

C'est précisément depuis l'annexion de la Crimée que l'information s'est de plus en plus militarisée.

Quel récit accompagne l'invasion de l'Ukraine chez les médias d'Etat russes?

«L'agression contre l'Ukraine a été justifiée par le danger de l'extension de l'OTAN vers l'est, qui est elle-même présentée comme un risque massif pour la sécurité. Un deuxième argument, difficilement compréhensible du point de vue occidental, était un prétendu ''génocide'' à Donetsk et Louhansk. La définition donnée par l'ONU du génocide ne permet cependant pas cette interprétation des événements.

A propos de cette accusation de génocide, beaucoup de gens pensent désormais que Poutine a complètement perdu la tête...

«Le fait que de nombreux Russes trouvent plausibles des récits comme celui du génocide ne peut s'expliquer que par le fait qu'ils vivent depuis des années dans un monde médiatique dans lequel l'histoire de leur pays et les événements actuels sont racontés selon une tout autre perspective. On peut par exemple se représenter cela comme un immense tableau aux innombrables détails, dessiné dans l'esprit des gens pendant de nombreuses années. La justification des récentes agressions n'est alors qu'une scène de plus qui s'intègre parfaitement à la composition en quelques coups de pinceau. En d'autres termes, de nombreux arguments de Poutine ne semblent plausibles et cohérents qu'aux personnes qui vivent depuis des années dans ce monde médiatisé.

L'inverse est également vrai: de nombreux arguments que nous, Européens, mettons en avant pour justifier les sanctions et les livraisons d'armes n'ont aucun sens pour les Russes qui regardent régulièrement la télévision d'État depuis des années.

Pendant des années, Vladimir Poutine et les médias d'État ont donné aux Russes leur propre interprétation de la réalité. Photo: AFP

L'un des arguments difficilement compréhensibles pour l'Occident est la prétendue nécessité de ''dénazifier'' l'Ukraine...

«C'est vraiment difficilement compréhensible. Toutefois, il existe effectivement dans l'histoire ukrainienne quelques personnages tout à fait douteux que l'on peut qualifier de ''nazis'' et qui sont vénérés par certains groupes dans l'Ukraine actuelle. Cette problématique a été fortement mise en avant dans le récit des médias d'État russes depuis des mois. Poutine va désormais plus loin et demande une ''dénazification'' complète de l'Ukraine.

Cela fait très peur à de nombreuses personnes sur place. Ils craignent qu'après le renversement prévu du gouvernement ukrainien, les nouveaux dirigeants n'agissent sous la bannière de la "dénazification" pas seulement contre les extrémistes de droite, mais contre toutes les personnes favorables à l'Occident et à la démocratie. Donc contre les activistes, les élites politiques, les scientifiques, les écrivains, les journalistes. Les moyens utilisés ne sont pas clairs. Qualifier les dirigeants ukrainiens actuels de nazis ne semble toutefois guère plausible, même dans les récits actuels du Kremlin.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien est juif, et serait nazi, selon ces récits.

«Même l'ambassadeur russe à Bruxelles a eu du mal à expliquer, il y a quelques jours dans une interview, pour quelles raisons Volodymyr Zelensky devait en fait être renversé. Il a éludé les questions sur la complicité du président ukrainien dans un génocide ou sur le fait qu'il pourrait être concerné par la campagne de dénazification. Il voulait laisser ces jugements aux ''nouvelles autorités de Kiev'' après le changement de pouvoir.

Dans l'ensemble, les récits actuellement utilisés par les médias d'État pour justifier les agressions russes me semblent singulièrement peu élaborés et incohérents. Contrairement au passé, certaines pièces du puzzle ne s'emboîtent tout simplement pas cette fois-ci. Les récits stratégiques doivent être modifiés à un rythme soutenu - notamment parce que la situation militaire n'évolue pas comme on l'avait manifestement prévu. Je pense donc que ce sera un grand défi pour les élites russes de justifier auprès de l'opinion publique russe les événements qui se profilent pour les prochaines semaines.

Faut-il s'attendre à ce que les médias russes soient désormais encore plus assimilés?

«Oui, les journalistes et les médias critiques envers le gouvernement doivent craindre une répression encore plus sévère. Les dirigeants russes ont annoncé ce week-end qu'ils ralentiraient Twitter et bloqueraient partiellement Facebook. Les médias critiques ont été priés, sous peine de fermeture, de ne plus qualifier les événements en Ukraine de ''guerre'', ''invasion'' ou ''attaque''. A la place, ils devront désormais utiliser le terme officiel d'''opération spéciale''.

Ces répressions sont-elles nouvelles?

«Non, ces répressions ne sont pas nouvelles. La liberté des médias en Russie a été de plus en plus restreinte au cours de la dernière décennie. L'année dernière, par exemple, de nombreux journalistes et médias critiques ont été officiellement déclarés ''agents de l'étranger''. Une conséquence importante de cette déclaration a été que ces médias ont, en grande partie, été privés de recettes publicitaires. Il y a quelques semaines déjà, le Kremlin a demandé à presque tous les médias critiques de supprimer de leurs archives toutes les révélations des journalistes d'investigation autour d'Alexeï Navalny. Ces reportages contiennent des informations complètes sur les biens et la corruption du gouvernement et de ses proches. Ainsi, la vidéo qui parlait du «palais secret de Poutine» sur la côte de la mer Noire a également dû être retirée.

C'est pourquoi la censure de tous les médias critiques qui se dessine aujourd'hui signifie également un changement fondamental de la structure du pouvoir russe.

Pourquoi Poutine a-t-il permis à l'opinion publique critique de s'exprimer aussi longtemps?

«L'existence de médias critiques a longtemps été un élément important de la stratégie de légitimation des dirigeants russes. Même dans les médias d'État, la Russie est très clairement dépeinte comme une démocratie. En conséquence, Poutine a revendiqué sa légitimité à gouverner sur la base d'élections ''libres'' et équitables. Cette affirmation n'aurait pas semblé plausible aux yeux de ses propres citoyens s'il n'y avait pas eu, lors des élections, au moins quelques candidats opposés raisonnablement prometteurs et quelques médias critiques qui ont soutenu ces candidats.

C'est pourquoi la censure de tous les médias critiques qui se dessine aujourd'hui signifie également un changement fondamental de la structure du pouvoir russe. Si Poutine survit aux secousses politiques internes que l'on devine dans les semaines à venir, le système politique russe sera alors fondamentalement différent. Il n'y aura plus d'élections semi-compétitives.

Déjà maintenant, le chef des services secrets de Poutine est réprimandé publiquement s'il n'est pas à 100% sur la bonne voie...

«Comme Poutine ne reçoit manifestement plus de retours honnêtes, même de la part de ses proches, il ne peut plus juger de manière fiable ce qui se passe dans son pays. De nombreux autres autocrates rencontrent également ce problème fondamental. Il est décrit comme un ''déficit d'information'' dans de nombreuses études. L'autocrate n'entend plus que ce qu'il veut entendre. Cela isole Poutine et le rend dangereux.

Le président russe Vladimir Poutine vit désormais dans un monde parallèle. Photo: AFP

Même dans sa communication, Poutine semble actuellement seul et détaché des gens sur lesquels il règne. Dans les médias, il apparaît habillé de manière formelle, traverse d'immenses halls et s'assoit à d'immenses tables. Le contraste avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait difficilement être plus impressionnant. Zelensky filme lui-même ses discours avec son téléphone portable et ne porte souvent qu'un t-shirt de l'armée. Alors que Zelensky s'aventure dans les rues de Kiev malgré les tirs ennemis, Poutine ne se déplace généralement qu'en convoi de police sur des routes fermées à Moscou.

Il ne semble pas que Poutine puisse ainsi rallier la majorité de son pays.

Selon les sondages, de nombreuses personnes en Russie ont soutenu la reconnaissance de Louhansk et de Donetsk en tant qu'Etats indépendants. Mais l'invasion à grande échelle de l'ensemble de l'Ukraine - et les images terribles qui en résultent - touchent désormais, à mon sens, de nombreux Russes dans leur sens moral le plus profond. Et même si presque tous les médias grand public sont sous le contrôle du Kremlin, les dirigeants russes ne pourront pas, à mon avis, empêcher la diffusion de quelques images ou vidéos émouvantes sur internet. D'autant plus que de nombreux Russes ont des liens personnels avec l'Ukraine.

Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens en Russie qui se révoltent contre la guerre de Poutine contre l'Ukraine?

Parce qu'ils ont très peur de s'opposer ouvertement à Poutine. Par exemple, toute personne qui s'est rendue sur une place le week-end dernier, ne serait-ce qu'en tant qu'individu, et qui a brandi une pancarte sur laquelle était écrit «Non à la guerre», a été arrêtée. Il n'était pas exclu que ces personnes se retrouvent en prison pour plusieurs années. Chaque citoyen russe qui a participé à une action de protestation ces derniers jours a risqué sa liberté et son existence professionnelle. Chaque oligarque qui a ne serait-ce que prononcé le mot «guerre» - et qui n'a pas parlé d'une «opération spéciale» - a mis en jeu sa fortune de plusieurs milliards. Les oligarques Oleg Deripaska et Mikhaïl Fridman ont néanmoins pris ce risque ces derniers jours.

C'est dans ce contexte qu'il faut évaluer les chiffres des protestataires et des dissidents de ces derniers jours.

L'Occident a-t-il des possibilités d'exercer une influence sur les médias russes?

Certains collègues scientifiques demandent que les présentateurs et rédacteurs en chef importants des médias d'Etat russes soient soumis à de sévères sanctions, à l'instar des hommes politiques. Je me rallierais à cette demande. Les principaux journalistes russes soutiennent la ligne de Poutine et sont probablement au moins aussi puissants que les parlementaires.

A propos de Florian Töpfl Florian Töpfl est titulaire de la chaire de communication politique de l'Université de Passau. Spécialisé dans l'Europe de l'Est et la région post soviétique, il dirige un projet financé par le Conseil européen de la recherche (ERC) sur les «effets de la numérisation sur l'influence informationnelle de la Russie à l'étranger». Il a voyagé à plusieurs reprises en Ukraine et en Russie. Il a notamment parcouru plus de 10.000km de Saint-Pétersbourg à Vladivostok au volant d'une Lada Niva. Florian Töpfl parle couramment le russe.

