International 8

L'Asie lève les yeux au ciel

D'Arabie saoudite à Oman en passant par l'Inde et l'Asie du Sud-Est, de nombreux astronomes amateurs se sont rassemblés jeudi pour observer une éclipse «cercle de feu», phénomène rare.

(AFP) - Une éclipse de type "cercle de feu" se produit quand la lune n'est pas assez proche de la terre pour complètement recouvrir le soleil, laissant voir un fin cercle de disque solaire. C'est à ce type d'éclipse qu'a pu assister une bonne partie du continent asiatique, un phénomène qui n'est visible que d'une bande de terre étroite.

Cette année il a pu être observé, si les conditions météo le permettaient, au Moyen-Orient, en Inde du Sud et en Asie du Sud-Est jusqu'au nord du Pacifique. Des centaines d'astronomes amateurs et de photographes se sont ainsi rassemblés dans le port de Singapour pour un événement «unique dans une vie».

8 Au pic de l'éclipse, la lune ne cache pas tout à fait le soleil formant cet anneau d'or admirable. Photo :AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Au pic de l'éclipse, la lune ne cache pas tout à fait le soleil formant cet anneau d'or admirable. Photo :AFP Protection indispensable pour apprécier l'éclipse: une radio peut faire l'affaire. Photo : AFP Photo : AFP Voici le cycle complet de cette éclipse de toute beauté. Photo : AFP En anglais, on parle de "ring of fire" pour évoquer ce genre d'éclipse solaire. Photo : AFP Photo : AFP Dans quelques minutes, la nuit s'installera au cœur de la journée... Photo: AFP Version cool d'une observation unique dans une vie, ici en Malaisie. Photo : AFP

«Pour la prochaine, il faudra attendre 40 ans environ», a noté Jason Teng, 37 ans qui a pris un jour de congé pour photographier l'éclipse. L'apprenti astronome a utilisé un filtre solaire spécial sur son télescope car il est dangereux pour la vue d'observer l'éclipse à l’œil nu.

Alexander Alin, un géophysicien de 45 ans venu d'Allemagne, voyage à travers le monde pour suivre les éclipses. «Cela ne dure que deux minutes mais c'est si intense que l'on en parle avec sa famille et ses amis pendant plusieurs mois», constate-t-il.

Dans le sud de l'Inde, les gens se sont rassemblés sur les plages de l'Etat du Tamil Nadu pour observer le phénomène. Mais à New Delhi, les nuages et la pollution ont bloqué toute visibilité et le Premier ministre Narendra Modi a exprimé sa déception sur twitter. «Comme de nombreux Indiens j'étais enthousiaste à propos de l'éclipse solaire. Malheureusement je n'ai pas pu voir le soleil à cause de la couverture nuageuse...»

En dehors de l'étroite bande de terre où l'on pouvait voir un «cercle de feu», le grand public a pu observer une éclipse partielle. La prochaine éclipse solaire se produira en juin 2020 et sera visible dans une bande de terre allant de l'Afrique au nord de l'Asie. La suivante en juin 2021 pourra seulement être vue de l'Arctique, de certaines zones du Canada, du Groenland et de l'Extrême-Orient russe.