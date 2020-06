Plus de 11% de la population allemande a déjà téléchargé l'appli «Corona warn-app» depuis le début de la semaine. Une annonce faite ce vendredi par l'Institut Robert Koch, l'organisme qui lutte contre les maladies infectieuses en République fédérale.

L'application de traçage séduit dix millions d'Allemands

(JFC) - Alors que le débat éthique fait toujours rage au Luxembourg quant à l'utilisation des données personnelles des patients covid via une application de traçage, le voisin allemand a pris une longueur d'avance. Une telle application, dénommée «Corona warn-app» est disponible depuis le début de la semaine en Allemagne. Le téléchargement se fait sur base volontaire. L'objectif est de faciliter la découverte de nouveaux foyers de coronavirus en république fédérale, où les mesures sont allégées.

Jusqu'à présent, 9,6 millions de personnes ont téléchargé l'application, ce qui représente 11,5% de l'ensemble de la population allemande. «Chaque nouvel utilisateur rend l'application plus utile. Il est donc important que le plus de gens possible la téléchargent», écrit l'Institut Robert Koch sur Twitter.

Die #CoronaWarnApp ist erfolgreich gestartet.



Die #App wird mit jedem Nutzer nützlicher, es ist deshalb wichtig, dass so viele wie möglich mitmachen.



Infos zur Corona-Warn-App auf https://t.co/kzFkOwYY5m



Hier der aktuelle Stand der Download-Zahlen: pic.twitter.com/nWcMS1uwBC — Robert Koch-Institut (@rki_de) June 19, 2020

Contrairement à d'autres applications, la version allemande n'utilise pas la détection de localisation pour créer des profils de mouvement. Elle utilise plutôt le bluetooth pour détecter quels autres utilisateurs de l'application se trouvent à proximité. En outre, les données des utilisateurs ne sont pas stockées sur des serveurs centraux. Pour rappel, la Chine et la Corée du Sud avaient déjà mis au point des applications de traçage plus tôt cette année. Un exemple suivi en Europe par la France et la Norvège.

