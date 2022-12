Dany Coutinho Nogueira, un franco-portugais, né à Bordeaux et chercheur à Coimbra, a découvert l'un des plus anciens cas de surdité humaine.

L'anthropologue qui lit notre évolution dans nos os

Ana TOMÁS Dany Coutinho Nogueira, un franco-portugais, né à Bordeaux et chercheur à Coimbra, a découvert l'un des plus anciens cas de surdité humaine.

Si les os peuvent raconter des histoires anciennes, Dany Coutinho Nogueira est l'un des rares à pouvoir les déchiffrer. L'anthropologue franco-portugais a découvert l'un des plus anciens cas de surdité de l'espèce humaine, dans un fossile vieux d'environ 100.000 ans, trouvé il y a près d'un demi-siècle au Maroc, mais désormais analysé sous un nouvel angle.

Les résultats de ces recherches, rendus public cet été, constituent une nouvelle étape dans l'étude de l'évolution humaine et dans la connaissance du mode de vie des anciens Homo sapiens. Ils ajoutent également un cran supplémentaire aux réalisations scientifiques de l'université de Coimbra, où travaille actuellement Dany Coutinho Nogueira.

Né et élevé près de la ville de Bordeaux, en France, il y a obtenu un diplôme en biologie et en géologie, un cours qui allait éveiller son intérêt pour le passé et l'évolution humaine. «C'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à nos origines et aux processus qui nous ont menés jusqu'ici», explique-t-il.

S'ensuit une maîtrise en anthropologie biologique, toujours à Bordeaux, puis une spécialisation dans l'évolution humaine et l'analyse des fossiles chronologiquement les plus proches de la phase actuelle de l'espèce humaine. «100.000 ans, ça semble très vieux, mais dans notre évolution, c'est la partie la plus récente.»

La découverte d'un cas de surdité aussi ancien a permis de comprendre l'impact qu'un tel problème de santé avait non seulement sur la vie de cet individu, un chasseur-cueilleur, mais aussi sur l'organisation sociale de ces homo sapiens qui apportaient déjà une aide à leurs pairs. «Avec l'incapacité de chasser, probablement, s'il n'avait pas reçu d'aide, il serait mort encore plus vite».

L'anthropologue explique que pour le nombre de mois que cet individu aura survécu, il fallait «un accompagnement du reste du groupe et pas seulement pour l'acquisition de nourriture, mais aussi pour le guider, car, ayant des problèmes d'équilibre, il serait plus enclin aux chutes ou à se perdre des autres».

Dany Coutinho Nogueira, à l'Université de Coimbra, où il est chercheur. Photo: Rodrigo Cabrita

Prendre soin et ne pas marginaliser les éléments les plus fragiles n'était pas l'apanage de ce groupe de chasseurs-cueilleurs. «A d'autres endroits, plus ou moins à la même époque, nous savons qu'il y avait déjà cette forme d'accompagnement. Dans l'endroit où j'ai fait ma thèse, à Qafzeh, il y avait un individu qui avait subi un traumatisme crânien dans son enfance et avait perdu la capacité de parler, mais il a survécu pendant plusieurs années. Et quand il est mort, il a eu droit à une tombe privée plus élaborée, et a été enterré avec plus d'objets». En d'autres termes, résume le chercheur, «il y a 100.000 ans, dans notre espèce, il y avait déjà un suivi des personnes handicapées et à leur mort, il y avait aussi une attention particulière».

De l'imaginaire de la fiction à la réalité

Le travail de Dany Coutinho Nogueira peut être comparé à un mélange entre ce qui se passe dans les films Indiana Jones et les séries Lex Experts et Bones. En excluant le côté plus fantaisiste, il admet qu'on retrouve bien de cela dans ce qu'il fait.

3 Dany Coutinho Nogueira est membre de la Société d'Anthropologie de Paris et entretient des liens avec le milieu de la recherche française, où il a également initié des projets. Mais ses projets pour les années à venir prévoient de rester à Coimbra, où se trouve le plus grand laboratoire d'anthropologie du Portugal. Photo: Rodrigo Cabrita

«C'est un peu comme Indiana Jones parce qu'il y a la partie archéologie, l'excavation de fossiles, vous allez sur le terrain, vous faites vos recherches et rassemblez beaucoup d'informations», explique-t-il, ajoutant qu'ensuite il y a naturellement «l'aspect de l'analyse du squelette, de la recherche de détails qui peuvent nous donner des informations sur ce qui s'est passé», ce qui est similaire à ce que nous voyons dans la série Bones.

«Dans le cas de Bones, ce que vous recherchez toujours, c'est davantage l'identification, la cause de la mort. Nous faisons également cela et essayons de découvrir l'âge, le sexe de la personne, d'attribuer une identité à l'individu et d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé.»

Enfin, il existe également certaines similitudes avec la science médico-légale des Experts, car différentes méthodes et données sont utilisées dans les enquêtes. «Je ne suis pas un expert en ADN, mais il y a des gens qui vont étudier l'ADN, on utilise l'imagerie, les isotopes qui vont nous donner des informations sur ce que l'individu a mangé, si c'était local ou si ça venait d'ailleurs.»

C'est dans une des techniques des Experts, l'imagerie, qu'il a détecté le cas de surdité à 100.000 ans, alors qu'il étudiait l'oreille du fossile de chasseur-cueilleur trouvé au Maroc, pour la comparer avec les fossiles de Qafzeh, qu'il avait étudiés auparavant pour sa thèse et qui sont de pratiquement la même époque. «Je voulais comprendre s'il s'agissait d'individus proches morphologiquement ou s'il s'agissait de groupes différents. Et en étudiant les images micro-ct (similaires aux rayons X, NDLR), j'ai observé qu'il y avait de l'os dans un espace où il ne devrait pas y en avoir. Je me suis intéressé à ce qui avait pu se passer, puis j'ai vu qu'il s'agissait d'une pathologie», explique Dany Coutinho Nogueira.

Les os peuvent révéler des détails précieux et le fossile qu'elle a étudié en est un exemple. «La région anatomique, appelée labyrinthe, qui est la partie interne de l'oreille, est très intéressante en termes d'évolution humaine, car elle se trouve à l'intérieur de l'os le plus dense du corps humain, ce qui signifie qu'elle est parfois mieux conservée que les autres os, et la morphologie de cette structure est différente selon les groupes humains.»

Le travail du chercheur implique souvent le laboratoire et l'analyse de micro images CT des fossiles, similaires à des rayons X. Photo: Rodrigo Cabrita

À propos d'aujourd'hui, les ossements d'il y a 100 000 ans nous apprennent que, en termes morphologiques, nous n'avons pas tellement changé en tant qu'espèce. «Ils étaient déjà des homo sapiens comme nous», explique l'anthropologue, qui souligne que «ce sont parfois les plus petits détails qui donnent le plus d'informations».

Moins fréquentes que les travaux de laboratoire, les expéditions dans l'esprit de la saga Indiana Jones. La participation à des fouilles est rare, mais le projet qui a poussé Dany Coutinho Nogueira à se rendre à Coimbra a permis au chercheur de retourner sur le terrain, presque 10 ans plus tard. «Cette année, j'ai fait des fouilles pendant trois semaines, au Portugal.»

C'est la première qu'il en réalise dans le pays et elles sont liées aux recherches qu'il mène actuellement sur des fossiles d'individus âgés de 8.000 à 5.000 ans, découverts à Muge, municipalité de Salvaterra de Magos. Il y a, dit-il, plusieurs vestiges archéologiques «importants». «Ce sont les derniers chasseurs-cueilleurs du Portugal, car ensuite ont commencé à arriver les individus du Néolithique, qui étaient déjà agriculteurs et vivaient de manière plus sédentaire.»

Rester là où sont les fossiles

La région de Muge, ainsi que celle de l'estuaire du Sado, concentre de «nombreuses tombes» de ces dernières populations. On estime qu'il existe des traces de 300 individus dans la localité de la municipalité de Salvaterra de Magos. «Les sites ont été découverts en 1863, il y a environ 160 ans, les individus ont été enterrés à l'intérieur des concheiros, mais le poids des coquillages a déformé les squelettes.» C'est pourquoi, explique Dany Coutinho Nogueira, les images CT seront à nouveau de précieux alliés dans l'enquête, permettant de voir ce qui se trouve «à l'intérieur de l'os et ainsi d'analyser les fossiles».

Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'un événement climatique, qui s'est produit il y a environ 8.200 ans, a entraîné un refroidissement de la température et aussi une élévation du niveau de la mer, obligeant les populations de chasseurs-cueilleurs à migrer vers l'intérieur des terres à la recherche de ressources.

Français, fils de parents portugais, Dany Coutinho Nogueira a grandi dans la région de Bordeaux. Le projet sur les fossiles de Muge l'a amené à faire sa carrière de chercheur au Portugal. Photo: Rodrigo Cabrita

Et si la migration fait partie de l'évolution de l'homme à travers le temps, définissant ses différentes phases, elle est également inscrite dans l'ADN de Dany Coutinho Nogueira, d'une manière plus personnelle.

Fils de parents portugais de Trás-os-Montes, qui ont émigré à l'âge de 18 ans en France, où ils ont vécu pendant plus de 30 ans avant de revenir au Portugal, le chercheur a grandi en voyant ses parents travailler dans l'importation de fruits.

Enfant, il rêvait de devenir vétérinaire, mais au fil des ans, d'autres intérêts l'ont conduit vers l'anthropologie. Même si ce n'était pas l'option la plus évidente, il a toujours eu la confiance de ses parents, qui «voient son métier avec curiosité». «Nous voulons tous savoir un peu d'où nous venons. Chaque fois que je travaille sur un fossile, on me demande : Alors, que pouvez-vous dire, que s'est-il passé ?».

Dany Coutinho Nogueira est membre de la Société d'Anthropologie de Paris et entretient des liens avec le milieu de la recherche française, où il a également lancé des projets. Mais ses projets pour les prochaines années prévoient de rester à Coimbra, où se trouve le plus grand laboratoire d'anthropologie portugais, notamment parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir à Muge. «J'aimerais rester, j'aime beaucoup travailler dans ce laboratoire et les fossiles sont au Portugal.»

