L'Allemagne s'oriente vers la vaccination obligatoire

Alors que le pays s'y était opposé jusque-là, le futur chancelier entend imposer l'injection anti-covid face à la flambée d'infections. Un choix encore repoussé au Luxembourg.

(pj avec AFP) - C'est un revirement spectaculaire. Mais, après l'Autriche, l'Allemagne pourrait devenir le second pays de l'UE à imposer la vaccination anti-covid à ses concitoyens. Car même après l'injection de 122 millions de doses et un taux de vaccination de la population proche des 68%, le virus gagne trop vite du terrain au sein de la première économie européenne. En annonçant sa volonté de déposer d'ici la fin de l'année un projet de loi rendant la piqûre obligatoire, le futur chancelier Olaf Scholz espère créer un électrochoc parmi les Allemands.

But de cette annonce : convaincre ainsi un maximum de citoyens de faire le choix du vaccin avant que celui-ci ne devienne impératif si les députés le décident. Rendre les vaccins obligatoires est justifié «pour nous protéger tous», a justifié Olaf Scholz à la chaîne Bild TV précisant qu'il souhaitait que les parlementaires s'emparent du sujet pour une possible entrée en vigueur de la mesure en février ou mars prochains.

Mais déjà l'obligation vaccinale a été décidée en Allemagne pour les personnels des maisons de retraite et hôpitaux, de même que les soldats de la Bundeswehr. Un choix qui s'imposera d'ici quelques jours. Le camp conservateur CDU/CSU de la chancelière sortante Angela Merkel, qui s'apprête à passer dans l'opposition, soutient désormais la vaccination obligatoire. Et selon le quotidien Welt, une large majorité des députés écologistes, qui vont gouverner avec les sociaux-démocrates, y sont également favorables.

La vaccination obligatoire, longtemps rejetée par une majorité d'Allemands, est désormais réclamée par près de deux tiers d'entre eux (64%), selon un récent sondage des médias RTL et ntv. Sachant qu'avant ce choix, d'autres mesures devraient être discutées, jeudi, dont «l'introduction d'importantes restrictions de contact, surtout pour les personnes non vaccinées, y compris lors de réunions privées» ou «l'extension des règles 2G (vacciné ou guéri) au commerce de détail» et des «restrictions lors de grands événements».

On ne peut pas l'exclure... Xavier Bettel, Premier ministre

Interrogés lundi sur l'introduction de l'obligation vaccinale au Luxembourg, le Premier ministre luxembourgeois et la ministre de la Santé ont à nouveau repoussé l'idée. «On espère ne pas arriver à cela, et nous prendrons toutes les mesures pour éviter ça», insistaient Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP). Avant d'ajouter toutefois : «Mais on ne peut pas l'exclure...», ajoutaient à mi-voix le chef du gouvernement et celle qui désormais assure la fonction de vice-Première ministre.

Pour l'heure en onze mois, la campagne vaccinale (basée uniquement sur le volontariat) a permis d'administrer 907.000 doses.