L'Allemagne fragilisée par le rebond épidémique

Le pays a enregistré, jeudi, un nombre record de nouvelles infections covid. 33.949 nouveaux cas en 24 heures : du jamais-vu en plus d'un an et demi de crise.

(pj avec AFP) Ce n'est plus une vague, c'est une déferlante. Voilà l'Allemagne confrontée à la pire circulation du covid depuis le début de l'épidémie covid sur son sol. Ainsi, l'institut de veille sanitaire Robert-Koch vient-il de confirmer que le pays a connu sa pire journée en matière de contamination. Balayé du coup le précédent record de l'hiver dernier, quand le 18 décembre 2020, 33.777 nouvelles infections avaient été enregistrées sur l'ensemble du territoire. Cette fois, le chiffre se rapproche un peu plus des 34.000 infections en une seule journée.

Au total, depuis le début de l'épidémie, plus de 4,6 millions d'Allemands ont été contaminés par le SARS-CoV2 et cette quatrième vague (qualifiée de «massive» par le gouvernement d'Angela Merkel) vient toucher surtout les non-vaccinés, estiment les autorités. Ainsi, le pays a enregistré en moyenne 19.702 cas quotidiens sur les 7 derniers jours. Un nombre qui n'avait pas été atteint depuis fin avril.

Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, la mortalité en lien avec le virus remonte elle aussi sensiblement. Ainsi, près de 165 nouveaux décès ont été constatés en 24 heures sur des patients souffrant de l'infection respiratoire.

«La situation est grave», a commenté sur la chaîne publique ZDF Helge Braun, bras droit d'Angela Merkel à la chancellerie. «Nous constatons déjà une charge massive (dans les hôpitaux) en Thuringe et en Saxe», deux régions particulièrement touchées. Du coup, les ministres de la Santé du gouvernement fédéral et des régions allemandes se réunissent jeudi et vendredi à Lindau. Ils pourraient décider de nouvelles mesures de restriction.

Les indicateurs virent au rouge en Grande Région

Déjà le ministre de la Santé, Jens Spahn, a appelé l'ensemble des régions, compétentes pour les questions sanitaires, à durcir les règles pour les non-vaccinés. En leur interdisant par exemple l'accès à certains lieux publics ou en exigeant un coûteux test PCR. Certains Länder, comme la Saxe (Est) ou le Bade-Wurtemberg (Sud-Ouest), ont d'ailleurs déjà mis en oeuvre de telles mesures ou sont sur le point de le faire.

Partout autour du Grand-Duché, la situation sanitaire se dégrade sensiblement. Entre la Moselle qui réintroduit l'obligation de port du masque pour les scolaires (comme dans différents départements français) ou la Belgique qui, mercredi, a enregistré un nombre d'admissions en hôpital de patients covid inégalé depuis avril 2021, les indicateurs sanitaires de la Grande Région virent au rouge.

