L'ère nucléaire prend fin 60 ans après sa naissance dans la plus grande économie d'Europe. Sans les centrales nucléaires, l'Allemagne produit toutefois plus de CO2- et il n'est pas encore certain que le tournant énergétique soit une réussite.

Energie

L'Allemagne ferme ses dernières centrales nucléaires

(pam avec dpa) - Le moment est venu : les dernières centrales nucléaires allemandes seront déconnectées du réseau samedi, avec un peu plus de 100 jours de retard sur le calendrier initial. La fermeture d'Isar 2 (Bavière), d'Emsland (Basse-Saxe) et de Neckarwestheim 2 (Bade-Wurtemberg) marque la fin de l'ère nucléaire dans le pays le plus peuplé de l'Union européenne.



À moyen terme, la majeure partie de l'électricité de la plus grande économie d'Europe devrait provenir des énergies renouvelables. Mais en raison de la part encore importante du charbon, les émissions de CO2 nocives pour le climat augmentent avec la sortie du nucléaire.

60 ans après la mise en service de la première centrale

En fait, la sortie du nucléaire en Allemagne, entamée il y a une vingtaine d'années, devait s'achever le 31 décembre 2022. Mais comme les livraisons de gaz russe se sont taries pendant la guerre en Ukraine et que les prix de l'énergie ont grimpé en flèche, le gouvernement d'Olaf Scholz, composé de sociaux-démocrates, de libéraux et de verts, a décidé d'une «exploitation étalée» jusqu'au 15 avril. L'année dernière, les trois réacteurs contribuaient à un peu plus de 6% de la production d'électricité allemande. Au début du siècle, 19 réacteurs produisaient encore 25% d'électricité nucléaire.

La première centrale nucléaire d'Allemagne -Kahl en Bavière- avait été mise en service en 1962, un symbole de progrès à l'époque. La résistance contre la construction de centrales nucléaires n'a commencé à se manifester que dans les années 70. Des protestations massives et parfois violentes comme à Brokdorf (Schleswig-Holstein) ou Grohnde (Basse-Saxe) sont entrées dans l'histoire de la République fédérale. Les projets de construction d'une usine de retraitement de déchets nucléaires à Gorleben (Basse-Saxe) ou à Wackersdorf (Bavière) ont échoué face à la résistance des citoyens.

Le mouvement antinucléaire allemand a donné naissance aux verts, qui sont entrés au Bundestag en 1983. Après l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, les sociaux-démocrates, autrefois enthousiastes à l'égard du nucléaire, ont, eux aussi, basculé dans le camp des opposants. Lorsque le SPD et les verts ont remporté les élections fédérales de 1998 et que le candidat SPD Gerhard Schröder a succédé au chancelier CDU Helmut Kohl, la coalition rouge-vert a décidé de sortir du nucléaire. La construction de nouvelles centrales nucléaires a été interdite et la durée de vie de toutes les installations existantes a été limitée à 32 ans chacune. La fin était prévue pour le début des années 2020.

Vingt ans de débats et de revirements

En octobre 2010, le gouvernement chrétien-libéral d'Angela Merkel (CDU) a décidé, malgré une forte opposition, de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires de douze ans en moyenne. Cinq Länder dirigés par le SPD ont porté plainte devant la Cour constitutionnelle fédérale, mais avant même que les juges suprêmes n'aient pu se saisir de l'affaire, le cœur de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima est entré en fusion en mars 2011.

Alors que des élections régionales se profilaient, Angela Merkel a décidé de sortir du nucléaire en allant plus loin que le précédent gouvernement SPD-verts sur certains points. Huit des 17 réacteurs encore en service à l'époque ont été immédiatement arrêtés, et la date de fin de vie des neuf autres a été fixée dans la loi sur l'énergie nucléaire. Depuis début 2022, seuls Isar 2, Emsland et Neckarwestheim 2 sont encore en service.

«Les risques de l'énergie nucléaire sont en fin de compte incontrôlables et c'est pourquoi la sortie du nucléaire rend notre pays plus sûr et évite de nouveaux déchets nucléaires», a déclaré fin mars la ministre de l'Environnement Steffi Lemke (verts) devant la presse. En revanche, les libéraux (FDP) au gouvernement auraient souhaité continuer à faire fonctionner les trois centrales nucléaires jusqu'à fin 2024. Du côté de la CDU, le vice-président du groupe parlementaire Jens Spahn a demandé d'examiner laquelle des centrales de Brokdorf, Grohnde et Gundremmingen C, arrêtées fin 2021, pourrait être remise en service.

La défiance des voisins de la France

L'industrie critique l'abandon du nucléaire, mais s'est résignée à cette décision. «Il est clair que nous arrêtons ainsi l'une des installations les plus sûres, les plus productives et les meilleures au monde», a déclaré mi-mars Leonhard Birnbaum, président du directoire du groupe énergétique Eon, à propos d'Isar 2. Cette «installation de classe mondiale» a été distinguée dix fois en 35 ans d'exploitation comme l'installation la plus productive et la plus sûre au monde, a-t-il ajouté.

À l'échelle mondiale, la sortie du nucléaire allemand devrait avoir peu d'impact. Selon les données de la société allemande pour la sécurité des installations et des réacteurs, 422 réacteurs nucléaires sont actuellement en service et produisent entre 10 et 11% de l'électricité de la planète. En Europe, environ 21% de l'électricité était produite par des centrales nucléaires en 2020.

La France, premier producteur mondial d'électricité nucléaire après les États-Unis, avec 56 centrales nucléaires, étudie actuellement la construction de 14 nouvelles installations. «L'énergie nucléaire est un atout pour l'Europe», a déclaré la ministre de l'Énergie Agnès Pannier-Runacher dans une interview au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mais après la sortie de l'Allemagne, seuls 12 des 27 pays de l'UE misent encore sur l'énergie nucléaire. «Ce n'est pas sûr, ce n'est pas rapide, ce n'est pas bon marché et ce n'est pas non plus respectueux du climat», a récemment estimé le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.

Bruno Le Maire n'accepte pas les critiques allemandes Pour marquer cette sortie allemande du nucléaire, la chaîne publique ARD diffuse, ce mardi 11 avril à 22h50, un documentaire intitulé «Deutschland schaltet ab – der Atomausstieg und seine Folgen», que l'on peut traduire par «L'Allemagne se déconnecte - la sortie du nucléaire et ses conséquences». Le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, s'exprime dans ce documentaire, pour rejeter les critiques formulées par l'Allemagne sur le nucléaire. S'il ne commente pas la décision de fermer les centrales, le ministre attend «en contrepartie, que l'Allemagne ne critique pas les décisions françaises, notamment le choix de l'énergie nucléaire», selon des propos rapportés par la Saarländischer Rundfunk. Bruno Le Maire défend les centrales françaises malgré les récents problèmes de corrosion sous contrainte, qu'il qualifie de «difficultés techniques» désormais résolues. Lire aussi: «Le réacteur n°3 de Cattenom reprend du service»

Il n'est pas exclu que l'Allemagne doive un jour importer de l'électricité nucléaire de France si elle ne suffit pas chez elle. Cela dépend essentiellement du succès de l'Energiewende, c'est-à-dire de la conversion de la production d'électricité aux énergies renouvelables. Car l'Allemagne veut également sortir du charbon, nuisible au climat, d'ici 2030 à l'ouest et au plus tard en 2038 à l'est du pays.

Accélérer sur les énergies renouvelables

Or, l'année dernière, la part du charbon dans l'électricité totale est passée à 31,4% en Allemagne après la fermeture de trois centrales nucléaires à la fin de l'année 2021 (27,8 % en 2021). Afin d'éviter une «pénurie d'électricité», la part des énergies renouvelables -c'est-à-dire principalement les éoliennes, les panneaux solaires et les installations de bio électricité- doit, selon les plans de du gouvernement, passer de près de 44% l'année dernière à 80% en 2030. Pour ce faire, 2% de la surface du pays doit notamment être affectée à la construction de parcs éoliens. Des protestations des riverains «contre» sont prévisibles.