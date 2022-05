Aide humanitaire, don de matériel militaire, accueil de réfugiés... Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a multiplié les initiatives pour aider son voisin. Et ce n'est pas du goût de tous, selon la dernière enquête Eurobaromètre.

L'action de l'UE en Ukraine satisfait la moitié des résidents

Laura BANNIER Aide humanitaire, don de matériel militaire, accueil de réfugiés... Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a multiplié les initiatives pour aider son voisin. Et ce n'est pas du goût de tous, selon la dernière enquête Eurobaromètre.

Réalisé début février, le dernier Eurobaromètre avait mis en exergue des Luxembourgeois plutôt confiants en l'Europe et son avenir. Ses résultats, publiés en avril, ne prenaient évidemment pas en compte le contexte de guerre dans lequel avait été plongé le Vieux continent, quelques dizaines de jours après la réalisation des questionnaires.

Entre le 13 et le 20 avril, 26.066 citoyens de l'Union européenne ont été interrogés en ligne, cette fois-ci sur la réaction de l'UE par rapport à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un consensus s'en dégage: la majorité des Européens pensent que l'UE a fait preuve de solidarité (79%), s'est montrée unie (63%) et rapide dans sa réaction (58%) depuis le début de la guerre, selon les résultats publiés ce jeudi 5 mai.

Si 52% des répondants disent approuver la réaction de l'UE suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette proportion est un peu moins élevée au Luxembourg (47%). Les résidents sont davantage convaincus par la réponse des autorités luxembourgeoises (54% d'opinions favorables), mais surtout celle des Luxembourgeois eux-mêmes (60%). La réaction de l'OTAN (45%), celle des Etats-Unis (40%) et de l'ONU (37%) ont en revanche moins plu aux habitants du Grand-Duché interrogés.

73% d'opinions favorables pour les sanctions

D'un point de vue plus général, 80% des résidents estiment que l'UE a fait preuve de solidarité avec l'Ukraine. Ils sont 59% à penser que l'Europe est restée unie durant cette crise, et 56% à trouver que la réponse qui a été apportée était rapide.

Dans le détail, 95% des Luxembourgeois sont favorables à l'apport d'une aide humanitaire aux populations touchées par le conflit, contre 93% à l'échelle européenne. 89% des résidents se disent également pour l'accueil des réfugiés au sein de l'Union européenne.

79% se positionnent également en faveur du soutien financier apporté par l'Europe à l'Ukraine, et 73% des résidents approuvent les sanctions économiques prises par les Vingt-Sept à l'égard de la Russie. Ils sont en revanche moins nombreux (67%) à soutenir les sanctions à l'encontre des oligarques russes. Notons que pour ces trois dernières affirmations, la moyenne d'approbation luxembourgeoise est moins élevée que la moyenne européenne.

Plutôt hostiles à l'arrivée de l'Ukraine dans l'UE

Mais au-delà du constat, les citoyens luxembourgeois ont également été sondés sur les enseignements à tirer de cette guerre. Ainsi, ils sont 72% à penser que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a prouvé le besoin d'une meilleure coopération militaire en Europe, et 58% d'entre eux estiment que l'Ukraine fait partie de la famille européenne.

Le Luxembourg se distingue par ailleurs en ayant la plus grande proportion de répondants qui ne s'estiment pas d'accord avec le fait que l'Ukraine devrait rejoindre l'UE lorsqu'elle sera prête. Les résidents interrogés sont 38% à s'y opposer, contre seulement 9% au Portugal, 25% en Belgique ou 28% en France. 52% des Luxembourgeois se disent totalement favorables ou plutôt favorables à l'arrivée de l'Ukraine aux côtés des Vingt-Sept quand elle sera prête.

L'enquête fait également apparaître un soutien important aux actions menées par l'Union européenne visant particulièrement le domaine de l'énergie et la dépendance aux combustibles fossiles russes. Ainsi, il existe un consensus sur le stockage de gaz en vue d'éviter des risques de pénurie (86% à l'échelle européenne, 88% au Luxembourg), ou encore sur les mesures visant à accroître l'efficacité énergétique des bâtiments, transports et marchandises (85% en Europe, 83% au Grand-Duché). L'investissement urgent de l'Europe dans les énergies renouvelables est également plébiscité par 84% des répondants européens, et 79% des Luxembourgeois.



Les citoyens européens sont également 90% à penser que des mesures devraient être prises à l'échelle du continent afin de limiter les répercussions de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs, ainsi que sur les entreprises, contre 91% des résidents. Enfin, 86% des répondants européens, et 88% des répondants luxembourgeois indiquent que l'augmentation des prix de l'énergie a une incidence significative sur leur pouvoir d'achat.

