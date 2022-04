Un texte législatif imposant l’étourdissement préalable des animaux sacrifiés relance la polémique sur fond de communautarisme

L’abattage rituel divise Bruxelles

Un texte législatif imposant l’étourdissement préalable des animaux sacrifiés relance la polémique sur fond de communautarisme

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) «Le bien-être animal passe après le ramassage des voix communautaristes», écrit sur Twitter une députée libérale. Elle vise ainsi la section bruxelloise du parti socialiste, pointant son refus de mettre hors la loi l’abattage rituel sans étourdissement des animaux lors des fêtes juives et musulmanes.

La question empoisonne la vie politique bruxelloise depuis des années. Alors que l’abattage rituel sans étourdissement est désormais interdit en Wallonie et en Flandre, Bruxelles continue de l’autoriser. La capitale compterait quelque 180.000 habitants – ce chiffre est discuté - de confession musulmane, implantés dans plusieurs de ses communes (Schaerbeek, Molenbeek, Saint-Josse). Autant dire que le dossier de l'abattage rituel est hautement sensible sur un plan culturel, cultuel, mais aussi électoral comme le laisse entendre le tweet de l’élue libérale cité ci-dessus. Particulièrement au moment où se célèbre la Pâque juive et alors qu’une majorité de musulmans observent le ramadan.

Une coalition menacée

L’abattage rituel menace à son tour de fracturer la coalition qui gouverne la région bruxelloise. Deux partis flamands (les écologistes de Groen et les libéraux de l’Open Vld) et un parti francophone (DéFi, libéral-social) ont déposé au parlement régional une proposition législative qui vise à imposer l’abattage avec étourdissement préalable, même pour les rites religieux. Mais le parti socialiste a décidé de voter contre. Et les tensions se sont de nouveau invitées dans la coalition.

«La question n’est pas celle de l’abattage rituel comme le laisse entendre le PS mais celle de l’abattage sans étourdissement et du bien-être animal. C’est dommage de polariser le débat avant qu’il ne soit lancé car, même au sein des communautés religieuses, les positions ne sont pas unanimes et certains fidèles préfèrent consommer de la viande d’un animal qui n’a pas enduré la souffrance avant d’être abattu sans être étourdi», a expliqué le chef de groupe du parti DéFi, Emmanuel De Bock.

DéFi cherche un compromis

Ce dernier parti est un ardent défenseur de la laïcité de l’Etat qu’il a tenté plusieurs fois d’initier au niveau fédéral via un changement de la Constitution, sans toutefois réussir à détrôner la «neutralité» qui fixe les relations entre celui-ci et les cultes reconnus. Comme souvent, Défi se montre modéré, à la recherche d’un compromis. «Nous ne cherchons pas d’affrontement avec le PS en passant en force. Cette proposition peut être amendée pour faire droit à certaines objections des socialistes», continue ainsi Emmanuel De Bock.

Dans ce dossier, l’attitude du parti socialiste passe pour incohérente, dans la mesure où il a soutenu l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement en Wallonie.

Quant au parti Ecolo, il laissera à ses députés la liberté de vote sur la proposition d’ordonnance qui veut interdire une fois pour toutes l’abattage sans étourdissement à Bruxelles. Motif: la question ne figure pas dans l’accord de gouvernement. Les Verts sont en réalité mal pris eux aussi, une partie de leur électorat étant très sensible au respect du bien-être animal, celui-ci «ne pouvant toutefois se limiter à ses dernières heures».

Dans l’opposition, la N-VA nationaliste estime que «les socialistes bruxellois optent résolument pour la souffrance animale». Elle a également déposé un texte prônant la fin de l’abattage rituel sans étourdissement devant le Parlement régional.

L’asbl «Suppression des expériences sur l’animal» (SEA) est choquée par l’attitude du PS. Elle a lancé une pétition pour rechercher du soutien.

