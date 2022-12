Après avoir été libéré ce samedi, l'homme soupçonné d'avoir tué des Kurdes à Paris vendredi a été replacé en garde à vue et présenté à un juge d'instruction ce lundi. Il a été mis en examen et incarcéré.

International 2 min.

Placement en détention provisoire

Kurdes tués à Paris: le suspect mis en examen

Après avoir été libéré ce samedi, l'homme soupçonné d'avoir tué des Kurdes à Paris vendredi a été replacé en garde à vue et présenté à un juge d'instruction ce lundi. Il a été mis en examen et incarcéré.

(AFP) - L'homme de 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi à Paris et qui a reconnu une «haine des étrangers pathologique», a été mis en examen lundi et incarcéré, a indiqué une source judiciaire.

Kurdes tués à Paris : ce que l'on sait de l'attaque L'homme âgé de 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois personnes vendredi près d'un centre culturel kurde à Paris, a indiqué à un policier lors de son interpellation avoir agi parce qu'il était «raciste» selon l'AFP.

Le suspect, conducteur de train retraité de nationalité française, a été mis en examen par un juge d'instruction pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisée d'arme, a précisé cette source.

Il a ensuite été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention (JLD), conformément aux réquisitions du parquet, selon la source judiciaire.

Une haine «pathologique» des étrangers

Dans le box, l'homme, coquard à l'oeil gauche et vêtu d'une blouse d'hôpital bleu clair, est resté droit, le regard fixe et les bras croisés en attendant l'arrivée du JLD.

Encadré par une escorte de cinq policiers, le sexagénaire aux cheveux gris-blancs courts a confirmé son identité, puis donné son accord pour une audience à huis clos.

Son avocat Me Clément Pialoux a simplement confirmé le placement en détention provisoire de son client, refusant de s'exprimer davantage.

Trois personnes tuées à Paris Quatre autres personnes ont été blessées, dont deux se trouvent en urgence absolue, a indiqué le parquet.

Le suspect, carrure massive et empâtée, avait été interpellé vendredi peu après avoir ouvert le feu avec une arme de poing dans la rue d'Enghien, dans le Xe arrondissement de Paris, devant un centre culturel kurde. Il a tué trois Kurdes et blessé trois autres hommes.

Lors de sa garde à vue, il reconnu devant les enquêteurs ressentir une «haine des étrangers devenue complètement pathologique» depuis un cambriolage à son domicile en 2016.

Le matin des faits, il s'est d'abord rendu armé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour «tuer des étrangers» mais a finalement renoncé faute de monde et d'aisance pour recharger son arme en raison de sa tenue vestimentaire, selon la procureure de Paris Laure Beccuau.

La garde à vue du suspect levée pour raisons de santé Le suspect de 69 ans, un conducteur de train à la retraite de nationalité française, a fait feu à plusieurs reprises vendredi devant un centre culturel kurde faisant trois morts.

De retour au domicile parisien de ses parents, où il vivait, il est ensuite allé à pied rue d'Enghien, vers le centre culturel kurde Ahmet-Kaya, dont il connaît la localisation.

Sa garde à vue a été levée samedi en fin de journée et il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Il a de nouveau été replacé en garde à vue dimanche après-midi avant d'être présenté lundi à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.