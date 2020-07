Le rappeur et producteur Kanye West a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Une fantaisie.

Kanye West vise la présidence des Etats-Unis

(AFP) - «Nous devons maintenant accomplir la promesse de l'Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis ! #2020VISION» a tweeté Kanye West. L'entrepreneur milliardaire de 43 ans, qui appelle dans une de ses chansons à «viser les étoiles, et comme ça si vous échouez vous atterrissez sur un nuage» («reach for the stars so if you fall you land on a cloud») n'a pas fourni plus de détails.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Le mari de la star de la téléréalité Kim Kardashian a fait la une des journaux ces dernières années pour ses problèmes psychiatriques, ses propos controversés sur l'esclavage et pour son soutien au président républicain Donald Trump, pourtant très impopulaire dans le milieu du rap. Kanye West a d'ailleurs rencontré le président républicain en tête-à-tête dans le bureau ovale en 2018. Avant de confier, l'année suivante, que son soutien à Trump était en fait un stratagème pour se payer la tête des démocrates et paver le chemin de sa propre course vers la Maison Blanche.

Fin juin, Kanye West a sorti un nouveau morceau à fortes connotations bibliques, Wash Us In the Blood, accompagné d'un clip reprenant des images des récentes manifestations anti-racisme qui ont secoué les Etats-Unis.