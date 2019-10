Le président de la Commission européenne a prévu de s'entretenir ce mercredi avec le Premier ministre britannique après avoir pris connaissance de ses nouvelles propositions pour parvenir à une sortie négociée du Royaume-Uni de l'UE.

Juncker prêt à discuter avec Johnson de ses propositions

(AFP) - «L'entretien est prévu à 17h15. L'Union européenne veut un accord (sur le Brexit) et pour avoir un accord, nous voulons que tous les objectifs du filet de sécurité (irlandais) soient respectés», a annoncé la porte-parole de Jean-Claude Juncker.

Les négociateurs européens attendent de prendre connaissance des nouvelles propositions britanniques. L'émissaire de Boris Johnson, David Frost, doit les présenter mercredi après-midi aux collaborateurs du négociateur de l'UE Michel Barnier, a-t-on appris de sources diplomatiques.



Boris Johnson a averti que son «offre finale» pour la sortie de l'UE prévue le 31 octobre est à prendre ou à laisser. La Commission européenne s'est refusée à tout commentaire avant d'en avoir pris officiellement connaissance.

«Nous allons écouter les Britanniques et nous allons probablement leur poser beaucoup de questions», a toutefois confié un responsable européen. «Nous informerons ensuite les Etats membres et le Parlement européen et nous déciderons ensuite si nous entrons dans le tunnel ou pas», a-t-il indiqué.

Selon le journal The Telegraph, la nouvelle proposition britannique prévoit que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique européen jusqu'en 2025, tout en formant une union douanière avec le Royaume-Uni. Il y aurait donc en quelque sorte deux frontières: des contrôles douaniers entre les deux Irlande et des contrôles réglementaires en mer d'Irlande, qui sépare la Grande-Bretagne de sa province nord-irlandaise.



Les premières réactions montraient toutefois un certain agacement et beaucoup de scepticisme dans les capitales. «Si vous exaspérez les Irlandais et si vous exaspérez l'UE, comment est-ce que vous pensez que ça peut marcher?», a déclaré une source européenne.