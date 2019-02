Le président de la Commission européenne va rencontrer à Bruxelles la Première ministre britannique, quelques jours après une énième défaite de cette dernière face à son Parlement, qui souhaite renégocier l'accord de sortie de divorce conclu avec l'Union européenne.

International 2 min.

Juncker «fera le point» sur le Brexit mercredi avec May

Le président de la Commission européenne va rencontrer à Bruxelles la Première ministre britannique, quelques jours après une énième défaite de cette dernière face à son Parlement, qui souhaite renégocier l'accord de sortie de divorce conclu avec l'Union européenne.

AFP - Les deux responsables se réuniront à 18H30 (17H30 GMT) au siège de la Commission, a indiqué un porte-parole, alors que le risque d'un divorce sans accord s'est accru à un peu plus d'un mois de la date du retrait britannique, programmé le 29 mars.

Michel Barnier au Luxembourg: «La clarté doit avoir lieu au Royaume-Uni» «Il faut que quelque chose bouge du côté britannique, c'est la clarté ou le mouvement qui doit avoir lieu au Royaume-Uni», a lancé Michel Barnier, de passage lundi au Luxembourg. A 46 jours du Brexit, le Premier ministre estime qu'«il reste encore du temps pour éviter le no deal».

Cette réunion a été préparée par une rencontre lundi entre le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier - de passage au Luxembourg le 11 février dernier - et son homologue britannique, Stephen Barclay.

M. Barnier «a réitéré que les 27 ne rouvriraient pas le traité de retrait» qu'il a négocié avec Mme May, et qui a été rejeté par le parlement britannique en janvier, a déclaré devant la presse le porte-parole de la Commission Margaritis Schinas.

Les Européens ne peuvent «pas accepter de donner une limite dans le temps au "filet de sécurité", ni de clause de sortie unilatérale» de ce dispositif qui a été inclus dans l'accord de divorce, a poursuivi M. Schinas.

Cette disposition de dernier recours, appelée «backstop» en anglais, prévoit de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE s'il n'y a pas de meilleure solution pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

Au Royaume-Uni, les partisans d'une rupture nette avec l'UE craignent que cette mesure soit un «piège» qui permettrait de garder le Royaume-Uni arrimé pour une durée indéterminée à l'UE malgré leur divorce.

Pour les rassurer, Mme May s'est engagée à chercher des «arrangements alternatifs» auprès de l'UE. «D'autres discussions auront lieu dans le courant de la semaine pour déterminer s'il est possible de trouver une solution qui obtiendrait le soutien le plus large possible au parlement britannique et qui respecterait les lignes directrices» des 27 pays qui resteront dans l'UE, a-t-il ajouté.

Theresa May avait indiqué samedi qu'elle allait parler «dans les prochains jours» à tous les dirigeants des Etats membres de l'UE. Elle avait aussi adressé une lettre aux parlementaires conservateurs britanniques pour les appeler à l'unité concernant le Brexit.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.