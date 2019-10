A défaut d'avoir pu désigner l'ensemble de ses commissaires, Ursula von der Leyen ne prendra pas ses fonctions de présidente de la Commission européenne à la fin du mois. Le Luxembourgeois et son équipe vont donc diriger l'institution un mois supplémentaire.

Juncker devrait rester président plus longtemps

A défaut d'avoir pu désigner l'ensemble de ses commissaires, Ursula von der Leyen ne prendra pas ses fonctions de présidente de la Commission européenne à la fin du mois. Le Luxembourgeois et son équipe vont donc diriger l'institution un mois supplémentaire.

(PJ) Elle devait officiellement succéder à Jean-Claude Juncker à compter du 1er novembre, mais Ursula von der Leyen devra sans doute patienter quelques semaines de plus. D'après le quotidien belge Le Soir, le mandat de l'actuel président de la Commission européenne devrait être prolongé. Il est vrai que la candidate allemande à la succession peine à constituer son équipe.

Le 23 octobre, tout aurait dû être ficelé dans la liste des 26 commissaires européens du nouvel exécutif. Sauf que ces dernières semaines, au cours des auditions des candidats proposés, les eurodéputés ont joué les frondeurs. Trois commissaires potentiels ont ainsi été retoqués.

Sylvie Goulard ne sera pas commissaire européen La Française a vu sa candidature rejetée à une forte majorité par les eurodéputés qui l'auditionnaient pour la seconde fois ce jeudi. Un revers pour le président Macron qui l'avait lui-même choisie.

Le refus le plus récent en date restant celui opposé à la nomination de Sylvie Goulard, choisie par le président Emmanuel Macron mais qui n'avait pas réussi à convaincre les eurodéputés de sa probité à l'occasion de deux longues auditions. Une mésaventure que n'avait pas connue le candidat luxembourgeois, Nicolas Schmit. L'ancien ministre LSAP ayant convaincu son auditoire de se voir confier le dossier du Travail.

Désormais la Hongrie, la Roumanie et donc aussi la France doivent proposer de nouveaux noms (un homme et une femme dans les trois cas).

Retard prévisible côté roumain

Si Paris et Budapest ne devraient pas tarder à livrer leur second choix, il est moins certain qu'une annonce provienne de Bucarest. En effet, le gouvernement social-démocrate y a été renversé par une motion de censure en début de mois. Le pays se cherche donc d'abord de nouveaux dirigeants avant d'envisager la désignation du nouveau commissaire européen.

Selon nos confrères belges, les membres des cabinets des commissaires sortants ont déjà été avertis que leur mission devrait aller jusqu’au 1er décembre. Ce sera donc sans doute à eux de poursuivre les pourparlers autour du Brexit mais aussi l’approbation des budgets nationaux. Deux lourdes missions. Quant à Ursula von der Leyen, son arrivée à la tête de la Commission européenne pourrait donc au mieux être effective pour le dernier mois de l'année.