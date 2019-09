Selon le Financial Times, le Premier ministre britannique aurait fait l'objet de railleries sur ses connaissances limitées du fonctionnement de l'UE de la part de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.

International 9 2 min.

Johnson ne comprend le marché unique «que depuis une semaine»

Jean-François COLIN Selon le Financial Times, le Premier ministre britannique aurait fait l'objet de railleries sur ses connaissances limitées du fonctionnement de l'UE de la part de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.

Eclipsée par le show de Xavier Bettel lundi lors de la visite officielle du Premier ministre britannique, la teneur des discussions entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker sur le Brexit se dévoile peu à peu. Sur fond d'incompréhension mutuelle à en croire le Financial Times.

«Boris Johnson ne semble comprendre la signification du marché unique que depuis cette semaine», aurait affirmé le président de la Commission lors d'un résumé effectué aux commissaires européens, assure le quotidien économique britannique. Pour le Luxembourgeois, Boris Johnson «ne mesure pas non plus les coûts de son départ pour l'Irlande du Nord.»

9 Jean-Claude Junkcer (à g.) en compagnie de Michel Barnier, lundi à Luxembourg Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Jean-Claude Junkcer (à g.) en compagnie de Michel Barnier, lundi à Luxembourg Photo: Guy Jallay Une certaine distance sépare Boris Johnson (à g.) de Xavier Bettel lors de la poignée de mains officielle Photo: Guy Jallay Boris Johnson arpentant les pavés de la capitale grand-ducale, lundi Photo: Pierre Matgé Les Premiers ministres britannique et luxembourgeois sont côte-à-côte Photo: Pierre Matgé Dossier sous le bras, Boris Johnson (à g.) et Xavier Bettel sortent de leur entrevue. Les sourires sont crispés. Photo: Pierre Matgé Les manifestants anti-Brexit étaient de sortie à l'occasion de la visite du Premier ministre britannique, lundi à Luxembourg Photo: Guy Jallay Une main serrant celle de Boris Johnson, l'autre l'index levé, Jean-Claude Juncker n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que le Premier britannique Photo: Guy Jallay Quand l'Union Jack côtoie les étoiles de l'UE Photo: Guy Jallay Souries et poignée de mains un peu distante entre Boris Johnson (à g.) et Jean-Claude Juncker, lundi à Luxembourg Photo: AFP

Des déclarations qui font écho aux paroles de Michel Barnier, qui avait estimé, à l'issue de l'entrevue infructueuse de lundi à Luxembourg sur le Brexit, que «l'UE ne devrait pas passer son temps à faire semblant de négocier.»

Face au «no deal» de Boris Johnson et la date-butoir du 31 octobre, les eurodéputés expriment de plus en plus leur exaspération et leur hostilité. Ils reçoivent le président de la Commission ce mercredi, puis débattront avec Michel Barnier.

Épreuve du feu au Royaume-Uni

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulier au Royaume-Uni, puisque l'activité du Parlement britannique se trouve suspendue jusqu'au 14 octobre, conséquence directe d'une décision prise par Boris Johnson lui-même pour ramener au silence le pouvoir législatif sur le Brexit.

Le locataire du 10, Downing street avait alors suscité l'indignation des députés britanniques, qui s'étaient opposé à l'organisation d'élections législatives anticipées le 15 octobre, et avaient voté un texte obligeant le Premier ministre à demander le report du Brexit à l'UE s'il n'obtient pas d'accord de sortie d'ici au 19 octobre.

Les onze juges de la Cour suprême britannique doivent se prononcer au plus tôt jeudi, mais plus probablement au début de la semaine prochaine, sur la question de la légalité de cette suspension du Parlement pendant cinq semaines, à quelques jours de la date officielle du Brexit. Seul contre tous, Boris Johnson risque jusqu'à une peine d'emprisonnement pour avoir potentiellement enfreint la loi de son pays.