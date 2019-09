Le blocage fédéral met aussi en lumière les divisions qui parcourent en interne le parti de Bart De Wever, entre modérés et radicaux de Theo Francken. Ce, alors qu'un gouvernement flamand est attendu pour ce vendredi.

International 3 min.

Jeu d’échecs à la N-VA

Le blocage fédéral met aussi en lumière les divisions qui parcourent en interne le parti de Bart De Wever, entre modérés et radicaux de Theo Francken. Ce, alors qu'un gouvernement flamand est attendu pour ce vendredi.

Par Max Hellef (Bruxelles)

Le 30 août dernier, Charles Michel déclarait qu'«il n’est pas impossible que la Belgique ait un gouvernement avant novembre». Le propos avait étonné. Les rapports entre partis politiques s’étaient jusque-là résumés à un tour de table poli. Et chacun avait pensé que le futur président du Conseil européen prenait ses rêves pour réalité.

Un mois plus tard, ou presque, aucune avancée n’est enregistrée au niveau fédéral. Le problème reste le même: les deux principaux partis du pays, le PS au sud, et la N-VA au nord, sont incapables de se parler.

Les nationalistes ne jurent que par le confédéralisme

Leurs approches respectives de l’avenir de la Belgique sont diamétralement opposées. Là où les socialistes prêchent la solidarité fédérale, les nationalistes ne jurent que par le confédéralisme. Sachant cela, les analyses divergent.

Côté lumière, les négociations pourraient enfin entrer dans le vif du sujet dès lors que les Régions et Communautés se sont trouvé un gouvernement. Ne manque qu’un accord de majorité en Flandre que l’on dit imminent.

Un gouvernement flamand attendu pour vendredi Quatre mois après les élections, une nouvelle coalition «suédoise» serait sur le point d’être formée au nord du Royaume.

Côté ombre, les lignes de fracture qui parcourent la N-VA de Bart De Wever pourraient compliquer plus encore la donne. Chez les nationalistes flamands, les modérés sont confrontés de plus en plus aux radicaux de Theo Francken, l’ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration.

C’est précisément Theo Francken qui a redistribué les cartes ces derniers jours. «Il n’y a pas de majorité suffisante au Parlement fédéral pour voter le confédéralisme», a-t-il admis de façon surprenante sur les ondes de la radio publique flamande. «Il faut donc travailler à partir des cartes qu’on a reçues».

La presse a aussitôt glosé sur la possible mise à l’écart de l’agenda «confédéral» de la N-VA. Elle s’est aussi rappelée que c’est avec des mots semblables que Siegfried Bracke, un ancien journaliste passé à la N-VA et devenu président de la Chambre, avait contribué à la naissance de la «suédoise» dirigée par Charles Michel.

De fait, d’octobre 2014 à la chute du gouvernement quadripartite en décembre dernier, la N-VA n’a que très épisodiquement ramené la Belgique à ses querelles communautaires.

Le «modèle danois»

Theo Francken a depuis reprécisé ses propos et insisté sur le fait que «si on doit négocier avec le PS, le communautaire sera sur la table». Mais y croit-il vraiment?

Francken songe en réalité déjà à la parade: il verrait bien la Belgique adopter le «modèle danois», en référence aux gouvernements qui ont pactisé un temps avec l’extrême droite restée dans l’opposition, tout en souscrivant à un programme fort socialement mais sans concession sur l’immigration.

Réponse du futur président du PS Paul Magnette: «Nous ne sommes pas les socialistes danois, nous sommes les socialistes de Wallonie et de Bruxelles.»

La N-VA a toujours laissé une petite porte ouverte pour un gouvernement avec le PS

Quant à la perspective de discuter avec Theo Francken, elle est tout bonnement irréaliste pour les socialistes. Robert Vertenueil, le patron du syndicat FGTB, rappelle ainsi que les «marqueurs rouges» ne sont pas négociables «avec quelque concession que ce soit sur l’immigration.»

Le politologue Bart Maddens, un proche des milieux nationalistes flamands, voit dans ces échanges une sorte de jeu d’échecs: «Le discours n’a pas changé depuis les élections. La N-VA a toujours laissé une petite porte ouverte pour un gouvernement avec le PS, tout en sachant qu’elle n’irait au fédéral que pour appliquer sa politique.»

Pour elle, l’objectif serait dès lors de montrer qu’elle a tout tenté pour négocier et que la faute est celle du PS. Histoire de ne pas passer pour le «fou» sur l’échiquier politique belge...