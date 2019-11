Le président de la Commission et le président du Conseil Donald Tusk ont pris congé de l’Europe. L’ancien Premier ministre a donné une conférence de presse avant qu’Ursula von der Leyen ne prenne la relève dimanche.

Jean-Claude Juncker a fait ses adieux à Bruxelles

(DH avec AFP) - Un parfum de mélancolie planait sur Bruxelles ce vendredi. Le président de la Commission Jean-Claude Juncker et le président du Conseil Donald Tusk vont quitter leur bureau de Bruxelles.

«Je lui dirai qu'elle doit prendre soin de l'Europe», a déclaré Jean-Claude Juncker à propos d'Ursula von der Leyen qui, mercredi, a franchi la dernière étape pour son entrée en fonction le 1er décembre.

Le Luxembourgeois, qui fêtera son 65e anniversaire le 9 décembre, n'a pas failli à sa réputation d'esprit libre et mordant avec une dernière conférence de presse au siège de la Commission européenne ponctuée de piques, d'anecdotes, de traits d'esprit et de moments d'émotion. «J'ai faim!» a été le mot de la fin d'une courte séance de questions-réponses au cours de laquelle il a critiqué la mise à mort par Emmanuel Macron du système des spitzenkandidat instauré en 2014 pour désigner le président de la Commission.

«L'idée de ne pas répéter le spitzenkandidat en 2019 a été une faute», a-t-il déclaré. «C'était une petite avancée démocratique et on l'a supprimée pour des raisons obscures», a-t-il ajouté. «J'aurai été le seul élu avec ce système, je n'aurai pas eu de successeur», a-t-il ironisé. La critique était directement adressée au président français, adversaire déclaré de ce système instauré par les groupes politiques du Parlement européen pour désigner le président de la Commission.

Jean-Claude Juncker a ensuite livré une savoureuse anecdote sur son téléphone portable. «Mon Nokia est aujourd'hui protégé, mais à l'époque il était écoutable», a-t-il expliqué.

Venu en 1997 à Paris pour un sommet européen sur l'emploi, il a été contraint de changer d'hôtel. «Dans la nuit, Bill Clinton m'a appelé pour me parler d'un problème entre Airbus et Boeing. J'ai été très surpris parce qu'il m'a appelé sur la ligne fixe de mon nouvel hôtel alors que ma délégation ne savait pas que j'avais changé. Et j'ai été très surpris d'entendre le lendemain Jacques Chirac me dire, lorsqu'il m'a accueilli à l'Elysée: "la façon dont tu as parlé à Clinton, c'est la façon dont l'Europe doit parler aux Américains"», a-t-il raconté.

Pour rappel, la nouvelle Commission européenne d'Ursula von der Leyen avait obtenu mercredi un large soutien du Parlement européen lors du vote d'investiture, le dernier obstacle à franchir pour entrer en fonction.Parmi l'équipe de 26 commissaires de la première femme à prendre la tête de l'exécutif européen Nicolas Schmit (LSAP) sera en charge de l'Emploi.

Cette nomination entraîne un jeu de chaises musicales puisque Marc Angel (LSAP) ira à Bruxelles pour occuper le mandat d'eurodéputé laissé vacant par Nicolas Schmit (LSAP) et Francine Closener (LSAP) occupera le siège de député du dernier nommé.