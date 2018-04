Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé suite aux attaques de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis en Syrie. D'autres pays ont également pris parti. Retrouvez toutes les réactions dans cet article.

International 6 min.

Jean Asselborn: "Ça ne peut être qu’une réponse à court terme"

Pays de l'Union européenne

LUXEMBOURG : C'est dans un entretien au micro de la Deutschlandfunk que Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, a réagi aux attaques. "Si la frappe militaire en Syrie est limitée et que l'usine de gaz toxique de Homs a été touchée et qu'aucune personne n'a été blessée, alors c'est une action qui peut être comprise d'une manière ou d'une autre".

Toutefois, "cette attaque n'est pas une solution pour mettre fin à la guerre en Syrie: ça ne peut être qu’une réponse à court terme mais ce n’est pas le début d’une solution, pour arrêter une guerre qui dure depuis 7 ans, qui a tué plus de 350 000 personnes et poussé des millions de réfugiés sur les routes" souligne-t-il.

ALLEMAGNE : «Nous soutenons le fait que nos alliés américains, britanniques et français (...) aient pris leurs responsabilités» (Angela Merkel).

ITALIE : L'attaque de cette nuit a été une réponse «motivée par l'utilisation d'armes chimiques» et cette «action circonscrite (...) ne sera pas le début d'une escalade» (chef du gouvernement Paolo Gentiloni)

La BELGIQUE a exprimé sa «compréhension» pour les frappes menées. «L'accent doit maintenant être mis sur des négociations politiques pour éviter l'escalade» (Premier ministre Charles Michel)

L'ESPAGNE salue «une action limitée dans ses objectifs et ses moyens» qui, «pour cette raison, constitue une réponse légitime et proportionnée» à l'attaque chimique présumée du 7 avril contre Douma. (ministère des Affaires étrangères).

Le PORTUGAL «comprend les raisons et l'opportunité de cette intervention militaire» face à «des formes de guerre que l'humanité ne peut tolérer» (ministère des Affaires étrangères).

La REPUBLIQUE TCHEQUE voit «un message clair à quiconque voudrait continuer des attaques chimiques en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas été capable de gérer efficacement la situation» (chef de la diplomatie Martin Stropnicky)

La ROUMANIE salue «une réaction ferme vis-à-vis des atrocités qui ont fait de nombreuses victimes» civiles à Douma (ministère des Affaires étrangères)

La SLOVENIE soutient ces frappes et appelle à «des efforts sincères pour trouver une solution diplomatique» (président slovène Borut Pahor)

Pays arabes

Le QATAR a «exprimé son soutien» aux opérations militaires des Occidentaux. «L'utilisation continue par le régime syrien contre les civils d'armes chimiques et qui frappent sans discrimination requiert une action immédiate de la communauté internationale pour protéger le peuple syrien et pour ôter au régime des armes interdites au niveau international»

L'ARABIE SAOUDITE «apporte son plein soutien aux frappes (...) car elles constituent une riposte aux crimes du régime» syrien (ministère des Affaires étrangères).

IRAK : les frappes occidentales en Syrie «offrent au terrorisme une opportunité de se développer après avoir été détruit en Irak et largement repoussé en Syrie» (ministère des Affaires étrangères).

TURQUIE : La Turquie a jugé samedi que les frappes occidentales visant le régime syrien constituaient une «réaction appropriée» à l'attaque chimique présumée menée il y a une semaine à Douma qui a fait des dizaines de morts. «Nous saluons cette opération qui soulage la conscience de l'humanité tout entière face à l'attaque de Douma que tout porte à attribuer au régime» syrien, a affirmé un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

SYRIE: L'«agression barbare et brutale» des Occidentaux «a pour principal objectif d'entraver le travail de l'équipe» de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) qui devait entamer samedi son enquête sur une attaque chimique présumée en territoire syrien (agence de presse officielle syrienne Sana).

IRAN: «Les Etats-Unis et leurs alliés, sans aucune preuve et avant même une prise de position de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), ont menée cette action militaire (...) contre la Syrie et sont responsables des conséquences régionales de cette action aventuriste», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires, selon son canal Telegram.

HEZBOLLAH: «La guerre menée par les Etats-Unis contre la Syrie, contre les peuples de la région et les mouvements de la résistance (...) n'atteindra pas ses objectifs», a affirmé le Hezbollah chiite libanais (communiqué).

ISRAEL: Israël a justifié samedi les frappes américaines, françaises et britanniques en Syrie en affirmant que le régime de ce pays continue ses «actions meurtrières», selon un responsable israélien.

«L'an dernier, le président américain Donald Trump a fait savoir que l'utilisation d'armes chimiques reviendrait à violer une ligne rouge. Cette nuit sous la direction américaine, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont agi en conséquence. La Syrie continue ses actions meurtrières», a ajouté le responsable israélien, qui a requis l'anonymat.

«La Syrie sert également de base pour mener ce genre d'actions, notamment de la part de l'Iran, qui mettent en danger son territoire, ses forces et sa direction», a ajouté ce responsable. Le ministre de la Construction, Yoav Galant, membre du cabinet restreint de sécurité a pour sa part affirmé sur son compte Twitter que l'attaque contre la Syrie était «un message important adressé à l'axe du mal constitué par l'Iran, la Syrie et le Hezbollah».

Autres pays et réactions

L'AUSTRALIE soutient une réponse «calibrée, proportionnée et ciblée». Ces frappes adressent «au régime Assad et à ses soutiens, la Russie et l'Iran, le message sans équivoque selon lequel l'utilisation d'armes chimiques ne sera pas tolérée» (gouvernement australien)

CANADA : Le Premier ministre Justin Trudeau salue des mesures visant à «diminuer la capacité du régime (syrien) de lancer des attaques par armes chimiques contre ses propres citoyens».

EQUATEUR : «nous condamnons énergiquement l'attaque démente de Trump contre le peuple frère de Syrie» (président Evo Morales).

CHINE: La Chine s'est dite «opposée constamment à l'usage de la force dans les relations internationales» après les frappes menées en Syrie par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, et a appelé ces pays à «revenir dans le cadre du droit international et à résoudre la crise par le dialogue et la négociation». (porte-parole du ministère des Affaires étrangères).

OTAN : «Je soutiens les actions prises par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France contre les installations et capacités d'armes chimiques du régime syrien», a affirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. «Elles vont réduire la capacité du régime à mener d'autres attaques contre le peuple de Syrie avec des armes chimiques», a-t-il ajouté (communiqué).

ONU : «J'appelle les Etats membres à faire preuve de retenue dans ces dangereuses circonstances et à éviter toute action qui pourrait conduire à une escalade et à aggraver la souffrance du peuple syrien», a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. (communiqué)

AMNESTY INTERNATIONAL : «Le peuple syrien a déjà enduré six années d'un conflit dévastateur, et des attaques chimiques dont beaucoup sont des crimes de guerre», a déploré Amnesty International. «Toutes les précautions doivent être prises pour minimiser le tort causé aux civils dans les actions militaires» menées en représailles à l'usage présumé d'armes chimiques par Damas contre sa population, a exigé l'ONG de défense des droits de l'Homme (communiqué).





