Droits humains en Iran

«Je veux être la voix de milliers de femmes en prison»

Shabnam Madadzadeh ne peut pas les oublier, ces moments où elle a cru que sa mort était imminente. «Ils m'ont dit qu'ils allaient m'exécuter. Qu'ils allaient arrêter ma famille, qu'ils allaient arrêter mes amis, qu'ils allaient les exécuter», raconte l'Iranienne en exil. Elle précise : «C'était de la torture mentale». Torture qui ne l'a cependant pas brisée : «En prison, je me suis laissé motiver par mes objectifs et mes idéaux : la liberté pour l'ensemble du peuple iranien».

Cela fait maintenant 13 ans que Shabnam Madadzadeh, qui était alors en troisième année d'informatique à Téhéran, a été arrêtée par le régime iranien. Elle a vécu des choses terribles pendant cette période; des choses avec lesquelles beaucoup de personnes concernées préfèrent tirer un trait, qu'elles préfèrent refouler.

L'Iranienne vit désormais dans un pays européen; elle pourrait s'appuyer sur ses connaissances en informatique, terminer ses études, gagner de l'argent, essayer de trouver la paix. Mais la jeune femme de 34 ans a choisi une autre voie. Elle veut se battre avec des mots pour les habitants de cette patrie qui lui sera probablement fermée dans un avenir prévisible.

Une vie d'activiste

La nouvelle vie de Shabnam Madadzadeh est celle d'une activiste politique. Elle organise des manifestations, rencontre des représentants des médias. Après une manifestation à Luxembourg, cette femme à l'allure réservée se rend à la rédaction du Luxemburger Wort en compagnie d'un compatriote. Sous son élégant foulard bleu cobalt chatoyant, ses lunettes sans monture laissent entrevoir ses yeux vifs.

La militante des droits de l'homme d'origine iranienne Shabnam Madadzadeh s'engage également au Luxembourg pour son pays. Photo: Chris Karaba/Luxemburger Wort

Malgré la gravité du sujet, un sourire éclaire parfois le visage de Shabnam Madadzadeh et l'on se fait une idée de ce qu'aurait été l'entretien avec elle dans des conditions de vie moins défavorables. L'activiste se bat pour un Iran gouverné de manière laïque et démocratique. Un objectif que le mouvement de résistance de son pays natal poursuit depuis les années 1960 ; en premier lieu les «moudjahidines du peuple», qui ont participé au renversement du régime oppressif du Shah en 1979.

En prison, j'ai été motivée par mes objectifs et mes idéaux : la liberté pour l'ensemble du peuple iranien. Shabnam Madadzadeh

À l'époque, l'espoir renaît chez de nombreux Iraniens ouverts au monde, mais le régime fondamentaliste de l'ayatollah Khomeiny s'installe rapidement et instaure une dictature islamique oppressive qui préside encore aujourd'hui aux destinées de l'Iran.

Une époque désastreuse

Mahmoud Mutab, qui visite la rédaction en compagnie de Madadzadeh, a vécu cette période. Arrêté à l'âge de 17 ans, il a été prisonnier politique en Iran pendant 16 ans. Aujourd'hui âgé de 59 ans, il vit avec sa famille dans l'asile politique au Luxembourg. Mais l'un de ses frères, qui avait déjà fait sept ans de prison dans les années 1980, est resté et est actuellement de nouveau en prison. Deux de ses frères et sœurs ont connu un sort terrible.

Ils soutenaient le «Conseil national de la résistance iranienne» ainsi que les Moudjahidines du peuple. Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, il s'agit d'un «groupe d'opposition iranien en exil dirigé de manière autoritaire». Ce n'est qu'en 2003 que le mouvement a officiellement renoncé à la violence ; au cours des décennies précédentes, il a été «responsable de nombreux attentats contre des institutions et des représentants de l'Iran», selon le ministère. Après l'échec d'une tentative d'assassinat contre l'ayatollah Ruhollah Chomeini en 1981, les combattants ont dû entrer dans la clandestinité.

En 1988, alors que la fin de la première guerre du Golfe entre l'Irak et l'Iran se profilait à l'horizon, ce groupe de militants a fortement mis à mal le régime de Téhéran. La sœur de Mutab, Roghayeh, alors étudiante de 25 ans, et son frère Hamid, un homme d'affaires de 29 ans, sont tombés entre les mains du régime en tant qu'opposants. Human Rights Watch a résumé ce qui s'est passé à l'époque dans un dossier : «En 1988, les autorités iraniennes ont exécuté sans procès des milliers de prisonniers politiques dans tout le pays, sur ordre du guide suprême, l'ayatollah Khomeini».

Mahmoud Mutab a passé 16 ans dans une prison en Iran. Photo: Chris Karaba

Au cours de ses nombreuses années de prison, Mahmoud Mutab a été témoin de tortures et d'exécutions. En 1988, ses deux frères et sœurs faisaient partie des quelque 30.000 prisonniers qui ont été conduits à la potence en l'espace de quelques semaines. «Ma famille ne sait même pas où ils sont enterrés, ils reposent sans nom dans une fosse commune», dit Mutab d'une voix émue mais calme.

Ma famille ne sait même pas où ils sont enterrés, ils reposent sans nom dans une fosse commune. Mahmoud Mutab

De fortes présomptions laissent penser que l'ancien chef de l'appareil judiciaire, Ebrahim Raisi, a contribué à l'époque à ordonner l'exécution de milliers d'opposants dans la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran. C'est cet homme qui, à la grande frayeur de nombreux observateurs, est devenu président de la République en 2021. Choisi par le Conseil des gardiens, un organe dominé par des religieux, qui a fait de l'élection une farce.

Procès rapide sans défense

Les partisans de la ligne dure comme Raisi confirment Shabnam Madadzadeh dans son opposition au gouvernement. Elle met en garde contre une politique d'apaisement vis-à-vis de Téhéran, car le régime le plus criminel du monde y règne. «Nous savons que les gens du gouvernement sont des assassins et des criminels qui devraient être traduits devant la Cour pénale internationale», dit-elle.

Mahmoud Mutab a apporté à l'interview un livre contenant des photos portraits de jeunes gens victimes d'exécutions de masse en 1988. Photo: Michael Merten

Exprimer de telles critiques en Iran est dangereux. Pourtant, Shabnam Madadzadeh s'est engagée pendant ses études comme secrétaire politique de l'Association des étudiants islamiques. Le 20 février 2009, alors âgée de 21 ans, elle a été arrêtée. L'accusation : propagande contre le gouvernement. Elle a été placée en isolement pendant deux mois ; aucun contact avec l'extérieur n'était possible.

«Dans ma chambre, il n'y avait rien d'autre qu'un tapis sale, deux couvertures sales et un tout petit lavabo», raconte Shabnam Madadzadeh. On lui a demandé de témoigner contre le mouvement de résistance, mais elle a refusé. Finalement, le 9 février 2010, elle a été soumise à un procès rapide sans avocat et condamnée à cinq ans de prison.

La jeune femme ne s'est pas laissé briser. Bien que Shirin Alam Holi, une codétenue kurde avec laquelle elle s'était liée d'amitié en prison, ait été exécutée, elle s'est accrochée à sa mission. «Je me souviens toujours de son dernier regard dans le couloir», dit-elle.

Je me souviens toujours de son dernier regard dans le couloir. Shabnam Madadzadeh

Deux ans après sa libération, Shabnam Madadzadeh a dû quitter l'Iran. Elle vit désormais comme réfugiée politique dans un pays européen qu'elle ne nomme pas pour des raisons de sécurité. Certaines de ses amies sont toujours derrière les barreaux. Pour elle, il est donc clair que «je veux être la voix de milliers de femmes en prison».

Premiers actes de justice

L'activiste a écrit un livre dans lequel elle dresse le portrait de plusieurs victimes des exécutions de masse de 1988. Ce mois de janvier, Mutab et Madadzadeh se sont tournées vers Coblence. En effet, un ancien sbire du régime Assad, qui a longtemps été chef des interrogatoires dans une prison des services secrets syriens à Damas, y a été jugé. Il a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Selon le principe du droit mondial, d'autres Etats commencent à poursuivre des crimes commis en dehors de leur territoire. Mutab déclare : «Cela nous a donné beaucoup d'espoir».

Régulièrement, la résistance iranienne en exil rappelle les exécutions de masse en Iran en 1988 avec des photos des personnes tuées, comme ici en 2019 sur l'esplanade des Invalides à Paris. Photo: AFP

Récemment, un Iranien de 61 ans a également été jugé responsable des exécutions massives de 1988 en Suède. Le tribunal de district de Stockholm a estimé qu'Hamid Nouri avait participé en 1988 à des crimes graves contre le droit international ainsi qu'à des crimes considérés comme des meurtres.

Et en février 2021, le diplomate iranien Assadollah Assadi a dû répondre de ses actes devant un tribunal d'Anvers. En 2018, il avait rencontré un couple belge dans un supermarché au Luxembourg - et leur avait remis une trousse de toilette contenant environ 500 grammes de TATP, un explosif, et un dispositif de mise à feu. Mais le couple a été arrêté par la police près de Bruxelles.

Le tribunal a considéré qu'il était prouvé que le diplomate planifiait une attaque terroriste contre un grand rassemblement d'opposants iraniens en exil à Villepinte, en France, auquel participaient 25.000 personnes. Il l'a donc condamné à 20 ans de prison.

Madadzadeh, Mutab et de nombreux autres proches de victimes tirent beaucoup de force de ces premiers actes de justice. Ils espèrent que d'autres procès auront lieu. Mais le balancier risque justement d'aller dans l'autre sens. En effet, le gouvernement belge a conclu un accord d'échange de prisonniers avec l'Iran, largement sous le radar de l'opinion publique.

Inquiétude quant à la libération des criminels

La raison : des arrestations arbitraires de citoyens européens en Iran. Parmi eux se trouve le réfugié belge Olivier Vandecasteele, emprisonné depuis six mois sous des accusations fallacieuses d'espionnage. Si les gouvernements restent encore discrets, Shabnam Madadzadeh craint que dans les années à venir, de nombreux criminels et terroristes soient échangés contre des civils européens, dont Hamid Nouri en Suède. «Le gouvernement iranien a pris des otages pour conclure un accord avec les Européens, car ils veulent libérer les terroristes», explique Madadzadeh. De son point de vue, il s'agit d'un «accord sordide».

C'est pourquoi Madadzadeh, Mutab et leurs soutiens continuent de se battre. Lorsqu'on lui demande comment cet homme de 59 ans gère le fait d'avoir été arrêté dès son adolescence et d'avoir perdu les meilleures années de sa vie au profit du régime, Mutab n'aborde pas directement la question. Il dit : «Nous ne voulons pas beaucoup de choses, juste la liberté. Nous avons payé beaucoup pour cela...»

Ce mot est également d'une importance capitale pour Madadzadeh. Il est devenu sa raison de vivre : «Je respire pour la liberté, je respire pour le combat pour la liberté de l'Iran».

