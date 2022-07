En territoire indigène au Canada, le pape François demande pardon pour les injustices et les souffrances infligées aux autochtones.

Le pape François et son pèlerinage de pénitence

«Je suis profondément désolé et je vous demande pardon»

Gerd BRAUNE En territoire indigène au Canada, le pape François demande pardon pour les injustices et les souffrances infligées aux autochtones.

Lors de son voyage au Canada, qualifié de «pèlerinage de pénitence», le pape François a présenté ses excuses pour les injustices et les souffrances que des membres de l'Église catholique ont infligées aux peuples autochtones du pays. Devant des centaines de survivants du système d'écoles résidentielles, le pape a prononcé les mots suivants : «Je suis profondément désolé». Il demande «humblement pardon pour le mal que tant de chrétiens ont fait à des peuples indigènes».



François s'est exprimé sur le site de l'ancienne Ermineskin Residential School à Maskwacis dans la province d'Alberta, l'un des plus grands internats publics pour enfants autochtones du Canada. Alors qu'il terminait son discours, qui était accompagné de grandes attentes, le chef Wilton Littlechild de la nation Cree d'Ermineskin (l'une des quatre nations de Maskwacis), un survivant de l'école, s'est approché du pape et l'a coiffé de la coiffe à plumes que portent les chefs de nombreuses Premières Nations.

C'était un puissant symbole de reconnaissance et d'attachement. Lorsque Wilton Littlechild, âgé de 78 ans, a remis cette distinction, un sourire s'est dessiné sur le visage du pape qui, jusque-là, était apparu extrêmement sérieux et avait manifestement vécu la rencontre avec les peuples autochtones, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, de manière très réfléchie et émue.

Sentiment de douleur et de remords

En avril, à Rome, devant des délégations des peuples autochtones du Canada, le pape avait présenté des excuses pour la participation de l'Église à l'oppression des autochtones et à leur assimilation forcée, notamment pour le rôle joué par l'Église catholique dans les pensionnats. Il avait promis de se rendre au Canada pour présenter ses excuses.

Le lieu de la présente rencontre «renouvelle en moi le profond sentiment de douleur et de remords que j'ai ressenti au cours des derniers mois», a déclaré François. Il a restitué ce qu'il avait entendu à l'époque sur les tragédies dans les familles et les communautés mais aussi sur la souffrance dans les Residential Schools.

La politique d'assimilation, dont le système scolaire faisait partie, «a été destructrice pour les peuples de ce pays». Elle a marginalisé les peuples indigènes, les langues et cultures indigènes ont été dénigrées et supprimées par les Residential Schools, les enfants ont subi des abus physiques, verbaux, psychologiques et spirituels - c'est ainsi que le pape a rendu compte de ce qu'il avait entendu au printemps dans son discours, qu'il a prononcé en espagnol et dont certains paragraphes ont été traduits en anglais.

«Une erreur désastreuse»

S'il est ici aujourd'hui, c'est parce que la première étape de son voyage de repentance consiste à «demander à nouveau pardon et à dire que je suis profondément désolé». Il est désolé «que de nombreux chrétiens aient soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui oppriment les peuples indigènes». Il demande pardon pour la manière dont «de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses» ont coopéré à la destruction culturelle et à l'assimilation forcée menées par les gouvernements, «qui ont culminé dans le système des Residential Schools». Même s'il existe des exemples de prise en charge des enfants, les effets du système ont été catastrophiques. La foi chrétienne dit que «c'était une erreur désastreuse, incompatible avec le message de Jésus-Christ».

Une journée riche en émotions

Ce fut une journée riche en émotions. De nombreuses personnes présentes ont applaudi, avaient les larmes aux yeux et ont été réconfortées et embrassées par des proches. Le matin, le pape était arrivé dans la commune de Maskwacis, située à environ 80 kilomètres au sud, en provenance d'Edmonton. En fauteuil roulant, il a d'abord été conduit au cimetière de la nation crie d'Ermineskin. Là, il est resté en silence devant les tombes. Le cimetière abrite probablement aussi de nombreuses tombes non marquées d'enfants morts à l'école résidentielle d'Ermineskin.

«Il nous a demandé de lui pardonner. C'était une déclaration très puissante», a déclaré Maureen Belanger, une survivante. «C'était très émotionnel, je dois d'abord l'assimiler». Des voix se sont également élevées pour souligner ce qui n'a pas été dit. Carolyn Buffalo, quant à elle, avait espéré que le pape s'excuse «au nom de toute l'Eglise catholique», c'est-à-dire pour l'institution, et pas seulement pour les fautes commises par des responsables ou des personnes impliquées, mais ces mots ne sont pas venus.

Le Premier ministre Justin Trudeau a également évoqué dans un communiqué des «excuses personnelles» du pape. La «doctrine de la découverte», basée sur des bulles papales du 15e siècle et qui était la justification légale et morale de l'accaparement des terres «découvertes» et de l'oppression des peuples indigènes, n'a pas non plus été révoquée par le pape.

Mais de l'avis de nombreux participants, un premier pas a été fait sur le chemin de la «réconciliation», comme on dit au Canada, de la réconciliation. Le pape a appelé les chrétiens du Canada et l'ensemble de la société civile du pays à accepter et à respecter l'identité et les expériences des peuples autochtones.

