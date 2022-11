Détenteur d'une bourse d'artiste pendant six mois de la part de Cologne, sa ville d'adoption depuis 1985, Guy Helminger vit depuis début août dans le quartier de Beyoğlu à Istanbul. Pour le Luxemburger Wort, il témoigne sur cet attentat à la bombe.

International 6 min.

Attentat à la bombe à Istanbul

«Je n'ai même pas entendu la bombe exploser»

Michael MERTEN Détenteur d'une bourse d'artiste pendant six mois de la part de Cologne, sa ville d'adoption depuis 1985, Guy Helminger vit depuis début août dans le quartier de Beyoğlu à Istanbul. Pour le Luxemburger Wort, il témoigne sur cet attentat à la bombe.

Un attentat à la bombe a eu lieu dimanche après-midi dans la rue commerçante populaire Istiklal, faisant 6 morts et plus de 80 blessés. Comment l'avez-vous vécu?



Guy Helminger: Istanbul est extrêmement bruyante. Si quelque chose claque quelque part, on ne réagit même pas. Je n'ai même pas entendu la bombe exploser. C'est suite à un appel, que j'ai appris ce qui s'était passé. Je suis alors descendu pour me faire une idée de la situation. Et aussi pour éventuellement aider. Mais la police avait déjà tout bouclé, des hélicoptères survolaient le quartier, des véhicules militaires blindés étaient en action et des ambulances circulaient en permanence à une vitesse incroyable.

Au moins six morts dans un attentat au coeur d'Istanbul Un attentat a visé dimanche le coeur battant d'Istanbul, principale ville et capitale économique de la Turquie, faisant au moins six morts et des dizaines de blessés dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal.

Pouvez-vous nous décrire cette rue?

C'est une zone piétonne avec ses magasins, ses restaurants et que des centaines de milliers de personnes fréquentent chaque jour. C'est complètement bondé jusqu'à deux ou trois heures du matin. C'était également le cas lorsque la bombe a explosé. C'est pourquoi tant de gens ont été blessés. Des policiers sont arrivés en courant et en criant qu'une autre bombe allait peut-être exploser. Les gens ont alors paniqué et se sont précipités dans les rues adjacentes, mais ils se sont vite calmés parce qu'il ne s'est effectivement rien passé de plus. J'ai voulu dire à ma femme à Cologne que j'étais en sécurité, mais un black-out a été imposé. Je ne pouvais plus utiliser Facebook, Instagram ou Messenger. Et YouTube ne fonctionnait plus, mais on pouvait encore écrire des mails.

Guy Helminger est né en 1963 à Esch-sur-Alzette et vit pendant six mois à Istanbul. Il a reçu le prix Servais au printemps dernier pour son roman "Bruit". Photo: dr

Et ce blocage a duré toute la journée?

Peut-être l'ont-ils déjà levé pendant la nuit, je ne sais pas, je dormais. Mais au matin, il n'était plus là... Quand j'y repense: dimanche, peu après 16 h, je voulais aller me chercher quelque chose à manger, mais j'avais la flemme d'y aller parce que j'avais assisté à un concert la veille et que j'avais peu dormi. Finalement, je me suis dit : ''Oh, tu sais quoi, tu as encore ton pain au sésame ici.'' Si j'y étais allé, je me serais précipité juste là, parce que le restaurant se trouve au coin de cette rue. C'est à une centaine de mètres. En y repensant, je me suis dit : ''Oh, merde...''.

Si j'étais parti, j'aurais foncé droit dedans.

Vous êtes sorti lundi?

Oui, même le dimanche soir. Beyoğlu est très, très bruyant, mais il y avait un silence de mort. Il n'y avait plus personne dans la rue. C'était pareil le matin, relativement tôt. Vers dix heures, je suis allé sur Istiklal, il y avait déjà du monde. Sur le lieu de l'explosion, il n'y avait plus de traces d'incendie, mais beaucoup de gens avaient déposé des œillets rouges. Il y avait bien sûr beaucoup de policiers et on était contrôlé si on avait un sac. L'ambiance était extrêmement pesante.

De nombreuses personnes ont déposé des fleurs sur le lieu de l'attentat. Photo: AFP

Les autorités ont présenté un coupable : le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Une Syrienne a d'ailleurs été arrêtée et accusée d'avoir agi sur ordre de celui-ci. Que pense la population de cette thèse? La considère-t-elle probable ou la remet-elle en doute?

Une théorie dit que si rien d'autre ne peut l'aider, Erdogan envahira une île grecque inoccupée pour pouvoir dire que nous sommes en guerre et suspendre les élections

Je trouve cela difficile à évaluer. J'en ai parlé avec quelques personnes. Dimanche, on disait encore que c'était peut-être l'EI (Ndlr: État islamique); maintenant, on pense au PKK... Bien sûr, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que ce sont les élections et que les Kurdes sont donc responsables, mais tout cela n'est que spéculation... Est-ce que c'est vrai ou non pour cette Syrienne arrêtée? Je ne sais pas. Je pense que nous allons rester dans le flou pendant un certain temps.

Une photo publiée par la police montre la Syrienne Alham Albashir, soupçonnée d'avoir commis le crime. Photo: AFP

Le président Erdogan a déjà lancé de graves accusations à l'encontre des États-Unis, qui soutiennent les Kurdes en Syrie. Le risque n'est-il pas de voir cet attentat, réellement ou prétendument fomenté par le PKK, être instrumentalisé à des fins politiques?

C'est déjà ce qui est fait, qu'ils soient coupables ou non. Ces dernières semaines, j'ai mené de nombreuses échanges ici à Istanbul, j'ai parlé aux gens dans la rue avec une interprète. Je n'ai pas trouvé une seule personne qui souhaite qu'Erdogan reste au pouvoir. Il va donc tout tenter pour y rester. Il semble qu'ici, en Turquie, on ne puisse suspendre les élections que si l'on est en guerre. Une théorie dit que si rien d'autre ne peut l'aider, Erdogan envahira une île grecque inoccupée pour pouvoir dire que nous sommes en guerre et suspendre les élections.

Türkei unterläuft Russland-Sanktionen des Westens Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan plant neue Energie-Deals mit Kremlchef Wladimir Putin. Er riskiert damit Spannungen mit den USA.

Quelle est, selon vous, l'ambiance générale en Turquie?

Les gens sont très énervés parce que l'inflation est maintenant si élevée. La plupart des Stanbouliotes ne peuvent plus aller manger dans un simple restaurant, car ils ne peuvent plus se le permettre. À mots couverts, les gens veulent clairement qu'Erdogan parte. C'est pourquoi je pense que le sentiment est extrêmement défavorable à son égard et qu'il sera destitué.

Les Kurdes nient être les auteurs de l'attentat (dpa) Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit, a rejeté la responsabilité de l'attentat qui a fait six morts à Istanbul. Une attaque contre la population civile sur le sol turc n'est en aucun cas envisageable, a-t-il été déclaré lundi dans une déclaration publiée par l'agence de presse ANF, proche du PKK. Le groupe ne soutient pas les attaques qui visent directement les civils. La police turque avait auparavant indiqué que la principale suspecte arrêtée - une Syrienne - avait reçu ses «ordres» du «PKK/YPG/PYD». Du point de vue de la Turquie, les milices kurdes syriennes YPG et leur branche politique PYD sont des ramifications du PKK. Ankara classe tous les groupes dans la catégorie des organisations terroristes. La déclaration indiquait en outre que le gouvernement turc voulait entre autres détourner l'attention de l'utilisation d'armes chimiques contre les milices kurdes. Ankara a récemment été confrontée à l'accusation d'avoir utilisé des armes chimiques contre des positions du PKK lors d'une opération militaire dans le nord de l'Irak. La Turquie dément ces accusations.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.