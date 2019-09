Le 22e président de la République française est mort ce jeudi. «Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement», a déclaré M. Salat-Baroux, époux de Claude Chirac.

Jacques Chirac meurt à l’âge de 86 ans

(AFP) - Né le 29 novembre 1932 dans le Ve arrondissement de Paris, il était physiquement affaibli depuis quelques années. Jacques René Chirac, de son nom complet, a été président de la République durant 12 années, après avoir remporté l’élection présidentielle face à Lionel Jospin, le 7 mai 1995, avant d’être réélu le 5 mai 2002 face à Jean-Marie Le Pen.

Figure de la droite française, il a successivement été membre de l’UDR (1971-1976), du RPR qu’il a créé (1976-2002) et de l’UMP (2002-2007). Il a terminé sa carrière dans la vie publique en tant que membre du Conseil Constitutionnel, privilège réservé aux anciens chefs de l’État français, où il ne siège plus depuis le 9 décembre 2010.

Une longue carrière politique

Acteur majeur de la politique française, Jacques Chirac a lancé sa carrière politique en Corrèze où il est devenu conseiller municipal de Sainte-Féréole en 1965, avant de connaître une ascension rapide. Il a ensuite été député de la troisième circonscription de Corrèze en 1967 avant d’entamer une carrière ministérielle à partir de 1971 (Relations avec le parlement, Agriculture puis Intérieur avant de devenir premier ministre en 1974 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing).

Jacques Chirac quitte ensuite l’exécutif pour accéder à la maire de Paris en 1977, avant de revenir en tant que premier ministre lors de la première cohabitation de la Ve République avec François Mitterrand en 1986 et d’accéder à la fonction suprême en 1995.



Juncker «dévasté» par la mort de son «grand ami»

L'Assemblée nationale et le Sénat ont aussitôt observé une minute de silence.

Le président Chirac avait tissé des liens forts avec le Luxembourg comme en témoignent les photos ci-dessous. C'est ainsi que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'est dit «touché et dévasté» par la mort de l'ancien président français, «un grand homme d'Etat» et «un grand ami».

9 Le président Chirac et son épouse Bernadette en compagnie du grand-duc Jean et de la grande-duchesse Maria Teresa, en 2004 Archive LW

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le président Chirac et son épouse Bernadette en compagnie du grand-duc Jean et de la grande-duchesse Maria Teresa, en 2004 Archive LW Jacques Chirac et Jacques Santer alors président de la Commission européenne, en 1999. Archive LW Jacques Chirac remettant la Légion d'Honneur au Luxembourgeois Jean Breithoff. Photo: Guy Jallay Jacques Chirac et Jean-Claude Juncker, en 2006. Archive LW Jacques Chirac et Jean-Claude Juncker, en 2006. Archive LW Le président Chirac avec Guy Verhofstadt et Jean Asselborn, en 2005. Photo: AFP Jacques Chirac et Jean-Claude Juncker, à l'Elysée, en 2006. Photo: AP Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Jacques Chiracet José Luis Rodriguez Zapatero , en 2007 Archive LW Jacques Chirac, Georges Bush et Jean-Claude Juncker, en 2005. Archive LW

«Son héritage pour la France et l'Union européenne restera à jamais», a ajouté la porte-parole Mina Andreeva. «Le président (de la Commission) n'a pas de mot pour exprimer son deuil», a-t-elle dit, en précisant qu'une «déclaration plus longue» serait publiée ultérieurement.

«Notre maison brûle»

L'ex-chef de l'Etat était un des grands fauves de la droite française dont la longévité, entre succès brillants et échecs cuisants, a démontré une exceptionnelle capacité de rebond.

Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.

Ses mandats élyséens resteront marqués par son «non» à la deuxième guerre d'Irak, la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans les crimes nazis, le passage au quinquennat, le cri d'alarme («Notre maison brûle») face à la dégradation de l'environnement, une première victoire importante sur l'absurde mortalité routière.

En 2007, affaibli par un accident vasculaire cérébral qui l'a frappé deux ans plus tôt, il doit voir triompher Nicolas Sarkozy pour lequel il est loin de manifester la ferveur indéfectible de son épouse Bernadette.

«Perte de mémoire», «absences», surdité: Jacques Chirac apparaîtra ensuite de plus en plus rarement en public.