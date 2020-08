Les deux pays méditerranéens ont renoué ce week-end avec les restrictions afin d'endiguer la résurgence du covid-19. Les autorités craignent en effet que la vie nocturne ne contribue à faire exploser les contaminations.

Italie et Espagne ferment leurs discothèques

L'Italie a annoncé dimanche la fermeture des discothèques en plein air et a rendu le port du masque obligatoire le soir dans les lieux publics, pour enrayer le rebond de la pandémie. Le ministre de la Santé, Roberto Speranza a signé un décret prenant effet ce lundi, qui ordonne le port du masque entre 18 heures et 6 heures dans les lieux publics où survient la «formation de groupes». Le décret suspend également les discothèques et les boîtes de nuit en plein air.

Alors que la menace d'une reprise de l'épidémie se précise dans plusieurs pays d'Europe, l'Italie encore relativement épargnée tente, à sa manière, d'endiguer cette résurgence estivale à la fin du «Ferragosto», le sacro-saint week-end du 15 août. Le gouvernement craint que la vie nocturne, qui bat son plein pendant le «Ferragosto», ne contribue à faire exploser les contaminations.

Les discothèques en lieu clos n'ont jamais été autorisées à rouvrir, au grand dam d'un secteur qui emploie près de 50.000 personnes pour 3.000 night-clubs, selon le syndicat des gérants de boîtes de nuit (Silb). L'Italie, premier pays d'Europe à avoir été frappé par l'épidémie, a enregistré 254.000 cas de covid-19 et plus de 35.000 morts.

De son côté, l'Espagne avait déjà décidé vendredi la fermeture des discothèques ainsi que l'interdiction de fumer dans la rue. Le ministre de la Santé, Salvador Illa a présenté une série de mesures qui s'appliqueront sur tout le territoire, au terme d'une réunion d'urgence des autorités sanitaires des régions d'Espagne, chacune compétente pour la Santé. Le pays, un des plus endeuillés au monde par la pandémie, a enregistré jeudi près de 3.000 nouveaux cas en 24 heures.

Pour lutter contre la contagion, les discothèques, les bars de nuit et les salles de danse seront fermés. Les restaurants et les autres bars devront fermer à une heure du matin et ne pourront plus recevoir de clients après minuit. Il sera interdit de fumer dans la rue à moins de pouvoir maintenir une distance de sécurité de deux mètres. Cette mesure, qui suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé, est déjà en vigueur dans deux des 17 régions autonomes, la Galice et les Canaries.

Dans les maisons de retraite, les visites seront limitées et tous les nouveaux résidents devront être testés à leur admission. Les régions sont tenues d'effectuer des campagnes de tests dans les groupes de population à risque et dans les quartiers et agglomérations particulièrement atteintes par la contagion. Le ministre n'a pas immédiatement précisé la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles restrictions.

Pour rappel, au Luxembourg, le Conseil d'État avait donné à la mi-juillet son feu vert à une possible réouverture des boîtes de nuit, à condition que personne ne danse lors des soirées.

