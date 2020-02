Le gouvernement wallon peine à faire observer ses nouvelles règles en matière de gouvernance des entreprises publiques. Le dernier dossier litigieux en date s’appelle «Intégrale».

Intégrale, une réplique du séisme Publifin

De notre correspondant, Max Helleff (Bruxelles) -

De notre correspondant, Max Helleff (Bruxelles) - L'affaire Nethys est un caillou dans la chaussure du gouvernement wallon. En décembre dernier, celui-ci a annoncé qu'il s'apprêtait à sortir certaines sociétés de la tutelle régionale, dans le but de préserver sa nouvelle législation encadrant les entreprises publiques («décret gouvernance»). Il craignait notamment que l'assureur Intégrale, filiale de Nethys, n’aille en justice et ne mette à mal ce décret qui plafonne le salaire des tops managers publics à 245.000 euros par an.

Mais d’abord deux mots d’explication. Nethys, faut-il le rappeler, est le bras opérationnel de l’intercommunale liégeoise Publifin. Cette dernière structure permit pendant des années à des mandataires politiques wallons d’être rémunérés en catimini pour ne rien faire, ou presque. Le scandale qui s’ensuivit fut fatal au parti socialiste de Paul Magnette qui perdit les commandes du gouvernement wallon en 2017.

Le patron d'Intégrale Diego Aquilina figure parmi les dirigeants de Nethys qui ont perçu de fortes indemnités compensatoires lorsqu'ils ont été débarqués il y a quelques mois

Depuis, un «décret gouvernance» a été mis en place pour faire le ménage dans les entreprises publiques régionales. Il prévoit toutefois une exception: les sociétés qui, en vertu de la législation fédérale, font déjà l'objet d'un encadrement et d'un contrôle par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l'Autorité des services et marchés financiers, y échappent.

Jusque-là, rien à redire. Sauf qu’une société d’assurance liégeoise baptisée «Intégrale» a saisi la balle au bond. Elle a jugé discriminatoire d'être soumise à ces nouvelles règles, alors que les fonds de pension par exemple y échappent. Et c'est là que l’on découvre que, depuis 2016, Intégrale est sous la coupe de Nethys, une société au cœur du scandale depuis l'automne dernier pour s'être livrée à une série de transactions jugées illégales.

Selon Le Soir qui a levé le lièvre, le patron d'Intégrale Diego Aquilina figure parmi les dirigeants de Nethys qui ont perçu de fortes indemnités compensatoires lorsqu'ils ont été débarqués il y a quelques mois. Ils avaient mené une série d'opérations financières douteuses sans en référer à la tutelle publique – soit l'intercommunale Enodia, l'ancienne Publifin.

Ces derniers jours, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch, a dénoncé les manquements d'Intégrale. 5,7 millions d'indemnités auraient été frauduleusement versés aux dirigeants de l'assureur pour contourner le décret gouvernance mis en place par la Région wallonne. Autrement dit, le top management se serait sucré en douce.

Un total non-respect de la réglementation de droit public applicable

Selon la Banque nationale, il s'agirait d'indemnités de rétention versées pour que le comité de direction ne quitte pas l’entreprise. Ainsi, les cadres qui le composent auraient-ils été davantage prompts à accepter le plafonnement salarial fixé à 245.000 euros par la Région wallonne.

Cette somme excéderait les indemnités d’usage, selon la BNB. Conclusion: le mécanisme mis en place «démontre un total non-respect de la réglementation de droit public applicable (...). L'existence du décret wallon a servi de justification à l'enrichissement des personnes concernées et ce, au détriment de l'intérêt social de l'entreprise». L'accusation d’abus de biens sociaux est lâchée…

De son côté, Intégrale doit réunir son conseil d’administration ce lundi 24 février afin d’«arrêter la position de la société et prendre les mesures requises». «Tout est mis en place pour répondre aux attentes de la Banque nationale», affirme l'assureur.