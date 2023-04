Inquiétude pour Berlusconi, atteint d'une leucémie

Classement annuel Forbes L'homme et la femme les plus riches du monde sont français

Doublé pour la France: Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal, sont, avec leur famille, l'homme et la femme les plus riches du monde, une «première», selon le classement annuel Forbes pour 2023 publié mardi.