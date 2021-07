Au moins douze morts en Belgique, plus de quatre-vingt côté allemand : les deux pays ont payé un lourd tribut aux pluies diluviennes de ces derniers jours. Mais le bilan humain pourrait encore s'alourdir après le déluge.

Inondations en Europe

Belgique et Allemagne comptent leurs disparus

Au moins douze morts en Belgique, plus de quatre-vingt côté allemand : les deux pays ont payé un lourd tribut aux pluies diluviennes de ces derniers jours. Mais le bilan humain pourrait encore s'alourdir après le déluge.

(AFP) Si le Luxembourg n'a connu ''que'' des dégâts matériels, les inondations ont pris un visage plus sombre chez les voisins belges et allemands. En Belgique, quatre personnes sont toujours portées disparues, alors que le royaume compte déjà douze victimes des inondations. L'armée a été déployée dans quatre des 10 provinces du pays pour participer aux secours et aux nombreuses évacuations. Des tentes ont été mises à disposition pour reloger des habitants de Spa, la ville thermale sous l'eau depuis mercredi.

La crue de la Meuse «va prendre un caractère très dangereux à Liège même», a mis en garde le président de la région wallonne Elio Di Rupo. Dans la région du Limbourg, au sud des Pays-Bas, la crue de la Meuse à Maastricht devait atteindre dans la nuit un niveau jamais vu depuis deux siècles. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima y sont allés jeudi soir à la rencontre des secouristes et des sinistrés, le Premier ministre Mark Rutte devait les suivre vendredi.

6 Vision surréaliste à Verviers, l'une des communes belges les plus impactées par les inondations. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Vision surréaliste à Verviers, l'une des communes belges les plus impactées par les inondations. Photo : AFP La Meuse et l'Ourthe sont les deux rivières ayant le plus gonflé après les pluies diluviennes. Photo : AFP Spa, la célèbre "ville d'eau" ne s'attendait pas à pareil déluge. Photo : AFP La Reine Mathilde de Belgique n'a pas hésité à venir réconforter les sinistrés et encourager les secours. Photo : AFP En Rhénanie-Palatinat, les interventions des pompiers ont été parfois bloquées par d'importantes coulées de débris. Photo : Dpa A l'Ouest de l'Allemagne, c'est bien la Moselle qui a causé le plus de dégâts comme ici à Zell. Photo : dpa

C'est dans l'ouest de l'Allemagne que la situation est la plus dramatique, avec un dernier bilan d'au moins 81 morts et de dizaines de blessés. Les corps de neuf pensionnaires d'un centre pour handicapés, surpris par la montée des eaux, ont été retrouvés dans la soirée.

De nombreux villages restaient jeudi soir coupés du monde, faisant craindre un bilan plus élevé. Plusieurs dizaines de personnes étaient toujours portées disparues. «C'est une catastrophe, une tragédie», a réagi la chancelière allemande Angela Merkel depuis Washington, où elle a entamé jeudi une visite officielle.

Plusieurs centaines de millions de dégâts

La moitié des décès environ ont été dénombrés dans la région de Rhénanie-du-nord-Westphalie (ouest), la plus peuplée d'Allemagne, le reste dans celle voisine de Rhénanie-Palatinat, où le passage des eaux déchaînées a eu l'effet d'un tsunami. Dans le seul canton de Bad Neuenahr-Ahrweiler, en ruines, les autorités ont dit dans la soirée être toujours sans nouvelle de 1.300 personnes. Toutefois, elles pensent que ce chiffre est lié aux perturbations du réseau téléphonique.

Au total, 15.000 membres des secours, de la police et de l'armée sont à pied d'oeuvre dans les régions les plus touchées. Le ministre des Finances Olaf Scholz, candidat social-démocrate à la chancellerie, s'est lui aussi rendu sur place pour estimer les dégâts, qui devraient se chiffrer en centaines de millions d'euros. Contre environ 50 millions au Grand-Duché, selon l'Association des compagnies d'assurance luxembourgeoise.