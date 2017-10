Deux Portugais résidant au Luxembourg étaient au Portugal lors des incendies qui ont ravagé une partie du pays. L'un d'eux n'est pas revenu et a péri dans les flammes. Il habitait Capellen.

Jorge do Vale et Carlos Santos sont cousins et se sont rendus au Portugal dimanche dernier pour signer un acte notarié. Ils devaient rester tout au plus une semaine dans le village de Queirã, à Viseu, mais Jorge n'est pas revenu.



Lorsque les incendies se sont déclarés et que les deux cousins ont pris la fuite, Jorge a pris la route de la mort, tandis que Carlos choisissait le chemin de la vie.

Jorge do Vale, 51 ans, propriétaire d’un restaurant à Capellen et lié au club de football de Steinfort, a été pris dans les flammes de l'incendie de Vouzela où six personnes ont trouvé la mort.



La plupart des 45 victimes des incendies ont été comptabilisées dans la municipalité de Viseu (19).

AFP

"On s'en va, on s'en va. Je suis déjà en train de sortir de la maison", s'est écrié Carlos Santos à son cousin par téléphone, après avoir reçu l'ordre d'évacuer le village.

"J’y vais. Je suis déjà en train de sortir, Carlos. Peut-être que je vais prendre la route vers la frontière de Vilar Formoso parce que le Portugal est en train de brûler", a répondu "Jorge de Capellen», comme on avait coutume de l'appeler au Luxembourg.

"Cela ne vaut pas le coup d’aller vers Vilar Formoso. Allons plutôt à Viseu et comme ça on peut rester au milieu de la ville", a rétorqué Carlos Santos. Jorge finit par accepter de prendre la route vers Viseu, comme avaient indiqué les autorités. "Ok, on se retrouve là-bas", avait répondu Carlos.

Cela a été la dernière conversation téléphonique entre les deux cousins. Il était près de trois heures du matin. A partir de là, le contact a été rompu car "il n'y avait plus de réseau", explique le survivant.

"Je pensais qu'il était sain et sauf"



Les deux cousins ont alors pris des routes différentes.



"Dans la nuit de dimanche à lundi, les autorités locales et les pompiers ont donné l'ordre d'évacuer les maisons et de se rendre à Viseu. Nous vivons dans le village de Queirã et j’ai communiqué avec Jorge afin qu’on abandonne nos maisons. Cependant, je suis parti d’un côté et lui de l’autre. Sur la route qu’il a prise vers Viseu, il y avait des flammes des deux côtés. Quand il s’est retrouvé face aux flammes, il a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé au milieu des broussailles. Il a tenté de s’enfuir à pied, mais il a été rattrapé par le feu", confie Carlos Santo qui a passé la nuit "à discuter avec des gens" malgré les installations militaires et autres appuis mis à la disposition de la population.



Sans contact téléphonique, ses pensées allaient vers son cousin qui était tout seul: "Je pensais qu’il se trouvait dans un hôtel ou autre part", poursuit Carlos Santos.

C'est au matin, que Carlos a appris que le véhicule calciné de son cousin a été retrouvé et qu'il est parti à sa recherche.

Le corps de Jorge n'a été retrouvé que dans l'après-midi du lundi dans un ravin à 500 mètres de sa voiture.

"Quand j’ai vu son 4x4, j’ai pensé qu’il avait dû s’enfuir à pied. Mais bien que la confirmation de l’ADN manque encore, j’ai reconnu le corps de mon cousin grâce à sa montre".

Père de quatre enfants



Jorge do Vale résidait depuis trente ans au Luxembourg et marié, il était le père de quatre enfants. "La famille est brisée", raconte le cousin.

Dans le village de Queirã, Jorge do Vale a été la seule victime.

AFP

"C’est une grande tragédie. Tout le monde est brisé. Je suis allé chercher sa femme hier (lundi, ndlr) à l’aéroport. J’ai dû m'armer de courage pour lui décrire la situation. Deux sœurs et un frère sont déjà arrivés du Luxembourg et le reste de la famille est en route. Il y a aussi beaucoup d’amis qui cherchent des vols afin de pouvoir assister à l’enterrement, qui devrait se passer ce vendredi.»

La plupart des 45 victimes des incendies ont été comptabilisées dans la municipalité de Viseu (19). Coimbra en a compté 14, Guarda 2 et Castelo Branco 1. Il faut encore identifier dans quelle région ont été enregistrés les deux derniers morts. Quant au nombre de blessés, on en compte 63, dont 16 en état grave.

Dans le village de Queirã, Jorge do Vale a été la seule victime. "Cet homme était le père de la terre. Il aidait beaucoup de monde d’ici, les plus nécessiteux. Tous les gens l’aimaient et quand on savait qu’il était en route vers le Portugal, c’était une fête. Il a aussi aidé beaucoup de gens au Luxembourg où il était très connu. Il a hébergé beaucoup de Portugais à leur arrivée au Luxembourg. Il en avait les moyens: il était travailleur", conclut Carlos.



Par Henrique de Burgo, traduction Mauricio Antunes

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.