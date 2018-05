Grosse frayeur samedi soir au coeur du célèbre parc d'attractions de Rust en Allemagne alors qu'un feu s'est déclaré dans "La grotte des pirates" où les visiteurs font des tours en bateaux.

Incendie samedi soir à Europa-Park: aucun blessé

Un incendie d'origine encore indéterminée a éclaté samedi soir dans l'enceinte du parc d'attraction Europa-Park à Rust en Allemagne, sans faire de blessés, a indiqué la direction du parc.

Selon un porte-parole de la police locale, l'incendie était maîtrisé en fin de soirée. Les lieux avaient été évacués, a indiqué la police locale, pendant que les pompiers luttaient pour empêcher que les flammes se propagent.

Le feu avait pris au niveau d'un entrepôt à côté de l'attraction «La grotte des pirates», a précisé la direction sur son compte Twitter, provoquant une spectaculaire épaisse fumée noire dans le ciel.

Dies betrifft derzeit die Attraktionen: Piraten in Batavia, Koffiekopjes, Vindjammer und Fjord Rafting.

Wir bitten um Verständnis, falls einige Abläufe unter Umständen noch nicht vollkommen reibungslos funktionieren. — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 27 mai 2018

Les pompiers sont arrivés avec des centaines de renforts: selon la police, environ 500 secouristes ont été déployés. Il y avait environ 25.000 visiteurs à ce moment-là dans le parc.

Après plusieurs heures de lutte contre l'incendie, un porte-parole de la police d'Offenburg a déclaré que l'incendie était sous contrôle. En dehors des zones endommagées par l'incendie, toutes les autres parties du parc devraient être accessibles aux visiteurs ce dimanche.

Sur la scène en plein air du parc, une répétition générale avait lieu pour un show télé avec la chanteuse suisse Beatrice Egli. Sur son profil Instagram, elle a posté une vidéo impressionnante.

Europa-Park est le plus grand parc d'attractions d'Allemagne et attend cette année, selon ses propres informations, plus de 5,6 millions de visiteurs. Il a été ouvert en 1975. Le parc de 95 hectares compte plus de 100 attractions et spectacles.