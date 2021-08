Rien ne sera effectif avant le mois prochain mais le Comité de concertation présidé par le Premier ministre Alexander de Croo a décidé, vendredi, qu'infirmiers, médecins et autres soignants se devaient d'être vaccinés.

La vaccination anti-covid s'impose aux soignants belges

Voilà plusieurs jours que le ministre de la Santé belge tâtait le terrain. A coup de petites déclarations, Frank Vandenbroucke avait plaidé pour contraindre tout personnel soignant d'être vacciné contre le covid-19. Vendredi après-midi, le comité de concertation a décidé de suivre cette voie; le Codeco demandant à employeurs et syndicats de s'entendre sur cette contrainte sanitaire imposée désormais aux professionnels de santé pour l'exercice de leur métier.

Avant cet accord de principe, voilà des mois que la question était dans l'air. En juillet encore, l’Académie royale de médecine de Belgique et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) avaient recommandé ensemble cette vaccination obligatoire.

Selon les deux autorités, celle-ci devait s'imposer à tous les soignants et non-soignants des hôpitaux, des cliniques et des institutions de soins, ainsi qu’aux médecins, aux autres professionnels de la santé et aux bénévoles, impliqués dans les soins.

Le ministre de la santé belge avait signalé qu'à ses yeux, il s'agissait là d'«un devoir» pour les soignants. Et de pointer du doigt, au passage, des situations fort variable d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre. Aussi, le responsable a-t-il invité les différentes unités de soins à rendre public, sur base volontaire d’abord, le taux de vaccination de leur personnel. «Cette publicité peut créer un incitant pour faire mieux», estime ainsi Frank Vandenbrouck.

Les partenaires sociaux belges vont maintenant devoir s'entendre sur la mise en place de cette obligation vaccinale. Comment en finir avec le seul volontariat? Quelle sanction en cas de refus? Voilà qui, comme en France, n'a pas fini de faire débat. Paris a d'ailleurs franchi un pas supplémentaire, cette semaine. Ainsi, les gendarmes français auront, eux aussi, le devoir de disposer d'un schéma vaccinal complet dans les semaines à venir, si ils veulent être maintenus sur le terrain.

Pour rappel, au Luxembourg, rien de la sorte n'a pour l'heure été envisagé par le gouvernement. De façon inattendue et isolées, seul le CHL a fait savoir qu'il ne recruterait plus de personnels non-vaccinés contre le coronavirus dans les temps à venir. Aucun des autres centres hospitaliers du pays ne suivant cette décision, pour le moment.

A la Chambre, une pétition publique réclamant la vaccination obligatoire «pour l'exercice de toute activité professionnelle comportant un contact régulier et inévitable avec le public» n'a recueilli que 430 soutiens.

Pour mémoire, une obligation vaccinale est déjà en vigueur dans les établissements de santé du Grand-Duché. Elle concerne notamment la protection contre les hépatites.

