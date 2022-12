Habitué à passer les fêtes de fin d'année en Thaïlande, Thomas Malpas a porté secours ce lundi à une soixantaine de naufragés rohingyas. Pour Virgule, ce frontalier qui travaille à Bascharage, témoigne d'une aventure riche en émotions.

International 1 4 min.

Un frontalier belge secourt des Rohingyas

«Ils étaient là depuis deux jours, sans eau ni nourriture»

Charles MICHEL Habitué à passer les fêtes de fin d'année en Thaïlande, Thomas Malpas a porté secours ce lundi à une soixantaine de naufragés rohingyas. Pour Virgule, ce frontalier qui travaille à Bascharage, témoigne d'une aventure riche en émotions.

(avec AFP) - «Pour faire plaisir à mes parents et à ma petite amie qui m'ont rejoint pour les fêtes, j'avais réservé une sortie en catamaran. Au programme: départ de Phuket, halte à Racha Noi pour y manger sur la plage et ensuite séance de plongée. Bref, ça devait être une journée tranquille...» Ce lundi 26 décembre, sur le coup de 11h30, le programme de Thomas Malpas et des siens va prendre une tout autre tournure. La faute à une mer d'Andaman «très agitée».

Contact perdu avec 180 Rohingyas dérivant en mer 180 Rohingyas seraient perdus en mer annonce l'ONU. Des milliers de Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie, tentent chaque année de quitter les camps de réfugiés du Bangladesh pour atteindre par la mer la Malaisie ou l'Indonésie.

«On a mis le cap sur Racha Noi plus vite que prévu, en direction d'une crique», raconte Thomas Malpas pour Virgule. «Au loin, des gens sur des rochers agitaient leurs mains, d'autres des bidons blancs. En raison du courant, on ne pouvait pas s'approcher avec le catamaran sans risquer de le voir se fracasser sur les rochers.»

À cet instant, avec des membres de l'équipage, Thomas Malpas monte à bord d'un zodiac. «On s'est approché autant qu'on pouvait afin de leur lancer des sacs de nourriture, mais aussi des bouteilles d'eau», explique ce Belge, gérant de la société ATA-Vision située à Bascharage. «Ils ne parlaient quasiment pas anglais, c'était donc assez difficile d'établir une réelle communication, mais de ce qu'on a pu comprendre, ils venaient du Bangladesh et étaient là depuis deux jours, sans eau et sans nourriture...»

Au vu des conditions météo, certains se sont peut-être noyés... Thomas Malpas

Aux alentours, aucune trace d'une embarcation de fortune. «Là encore, de ce qu'on a compris, elle avait chaviré un peu plus au large. Cette crique, ils l'ont donc rejointe à la nage. Sur la soixantaine de personnes présentes, les plus jeunes devaient avoir 14-15 ans. Au vu des conditions météo, certains se sont peut-être noyés...»

Après leur avoir envoyé des sacs de bananes, d'ananas et de pastèques, mais aussi de l'eau, Thomas Malpas et l'équipage tenta de joindre les secours. «Mais il n'y avait aucun réseau. Ni téléphone, ni radio. Nous sommes alors repartis au large et, une demi-heure plus tard, nous avons réussi à joindre les autorités thaïlandaises qui nous indiquaient envoyer des secours.»

De retour sur la terre ferme, Thomas Malpas apprend qu'un bateau, sur lequel se trouvaient 180 Rohingyas, dérivait depuis plusieurs semaines. Celui-ci aurait été vu au large de la Thaïlande, de l'Inde, de la Malaisie et de l'Indonésie. «C'est seulement là que j'ai compris qu'il s'agissait de réfugiés rohingyas. Ça m'a fait un choc», confie-t-il visiblement marqué: «Il fallait les voir prier et lever les bras au ciel lorsqu'on leur envoyait de la nourriture...»

Personne pour nous sauver de ce bateau qui coule Une naufragée rohingya

Reste à savoir si cette soixantaine de réfugiés, débarqués à Racha Noi, faisaient partie de cette fameuse embarcation disparue en mer depuis des semaines où en était-ce une autre? Ce 26 décembre, 185 Rohingyas (83 hommes, 70 femmes et 32 enfants) ont débarqué à Pidie, dans la province d'Aceh (Indonésie). Selon certains témoignages, il semblerait qu'il s'agisse de la fameuse embarcation disparue en pleine mer depuis des semaines. Mais sans certitude.

La semaine passée, Munuwara Begum, une jeune femme de 23 ans qui avait embarqué sur ce bateau, est entrée en contact avec sa famille qui vit dans un vaste camp de réfugiés rohingyas au Bangladesh. Selon un enregistrement audio de l'appel, elle déclarait: «Nous sommes en danger. Aidez-nous. Nous n'avons pas d'eau ni de nourriture, et personne pour nous sauver de ce bateau qui coule.»

Dimanche, le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (UNHCR) tweetait son inquiétude: «Les proches ont perdu le contact. Ceux qui ont pu les joindre en dernier considèrent qu'ils sont tous morts. Nous espérons que ce n'est pas le cas. Si c'est vrai, c'est une nouvelle dramatique (...) Nous répétons nos appels aux pays pour qu'ils sauvent des vies. Cela doit être la priorité.»

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Dans le même temps, un autre bateau en bois avec un moteur en panne, le troisième en deux mois, est arrivé à l'ouest de l'Indonésie avec 57 réfugiés rohingyas, tous des hommes, après un mois en mer. En décembre, 104 Rohingyas avaient trouvé refuge au Sri Lanka après avoir traversé le golfe du Bengale.

Persécutés en Birmanie, et placés dans des camps de réfugiés au Bangladesh, des milliers de Rohingyas tentent, chaque année et par tous les moyens, de rejoindre la Malaisie ou l'Indonésie. L'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU (OIM) a appelé les pays de la région «à collaborer en urgence pour éviter une répétition de la crise de 2015» quand des milliers de réfugiés rohingyas ont fui en bateau, avec de lourdes pertes humaines au large de la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande.

Reste à savoir ce que que va faire le Pays du Sourire concernant la soixantaine de naufragés secourus par Thomas Malpas et les siens...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.