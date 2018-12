En Hongrie, la loi interdit désormais aux sans-abri de vivre dans la rue. Malgré neuf comparutions, la mesure, inapplicable dans les faits, n'a pas vraiment changé la vie des sans domicile fixe de la capitale hongroise.

International 4 min.

Hongrie: sans abri et hors-la-loi

En Hongrie, la loi interdit désormais aux sans-abri de vivre dans la rue. Malgré neuf comparutions, la mesure, inapplicable dans les faits, n'a pas vraiment changé la vie des sans domicile fixe de la capitale hongroise.

Par Hélène Bienvenu

Depuis le 15 octobre, Gabor (prénom modifié), la soixantaine, sans domicile fixe, risque la prison. Son tort ? Il séjourne dans une ruelle du quartier juif de Budapest depuis des années, tout le monde le connaît, même les policiers.



«Comment pourraient-ils m'interpeller? Les foyers infestés de punaises, très peu pour moi ». Et pourtant, Gabor est en infraction. Après un quatrième avertissement de la police pour «séjour illégal dans la rue», une procédure judiciaire doit être lancée à son encontre.

Les sans-abri peuvent être condamnés à des travaux d'intérêt général, voire, en cas de refus, à une peine de prison. Depuis l'entrée en vigueur des mesures, neuf SDF ont été traduits en justice. Aucune condamnation n'a été prononcée. Trois juges ont pour leur part procédé à des renvois auprès de la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité.

Un problème social et non légal

Adam Takacs, qui tient avec ses collègues de l'association «juristes de rue» une permanence gratuite sur une place fréquentée de la capitale, se réjouit de cette interprétation: « Nous pensons que cette réglementation est en contradiction avec d'autres points de la constitution, tels la dignité humaine, ou la propriété privé. Nous irons si nécessaire jusqu'à la Cour européenne des droits de l'Homme. »

« Le but, c'est que les plus démunis reçoivent une aide accrue et puissent sortir de leur situation plus facilement en acceptant les infrastructures qui leur sont dédiées» a affirmé Bence Rétvari, secrétaire d'Etat du gouvernement de Viktor Orban.

L'équipe du Premier ministre n'en est pas à son coup d'essai en matière de criminalisation des SDF, dont le nombre est estimé à 30.000 dans le pays. Cette fois-ci, les parlementaires du parti au pouvoir ont été jusqu'à introduire l'interdit dans la constitution. Le maire de Budapest a même suggéré dernièrement de fermer les souterrains du métro la nuit.

Pour Adam Takacs, légiférer ainsi est contre-productif. «Le cas des sans-abri relève du social et non du légal. Enfermer un SDF en prison revient plus cher que de lui offrir un logement. Il faudrait surtout éviter d'expulser des familles en situations précaires sans offrir de les reloger et construire davantage de logements sociaux avec les impôts des contribuables».

Avant le moratoire hivernal, 2.400 personnes ont été expulsées de leur logement pour cause d'impayés en 2018. Pour ne rien arranger, le prix de l'immobilier a flambé ces dernières années – «entre 2011 et 2016, le prix des loyers a augmenté de 100 % et même de 150 % dans les quartiers les plus centraux de Budapest» note Anna Bajomi, doctorante et spécialiste du logement social.

Pour justifier sa nouvelle loi, le gouvernement avance volontiers que forcer les SDF à se rendre dans des foyers leur évite de mourir de froid dans la rue. Or selon la chercheuse, 70 % des décès dus au froid (plus d'une centaine par an en Hongrie) interviennent dans des logements individuels non chauffés. Il faut dire que la Hongrie ne dispose pas d'une politique de logements sociaux : moins de 1,5 % des appartements disponibles – souvent vétustes – répondent à ces critères.

Entassés dans des dortoirs

Niki Orban, 47 ans, pointe du doigt les 2.500 logements vides que compte Budapest. Pour cet ancien sans-abri, les foyers sont pleins à craquer et les conditions déplorables – «on entasse jusqu'à 30 personnes dans un dortoir, parfois sans couverture. Il n'y a ni intimité ni hygiène. Il faudrait de plus assurer un soutien psychologique, notamment auprès des personnes ayant un problème d'alcool». 70 % des Hongrois consultés par l'institut de recherche Zavecz s'opposent à la criminalisation des sans-logis.

Pour Niki Orban, ces mesures sont tout simplement inapplicables y compris par les forces de police: «pour l'équipe au pouvoir, ce qui ne se voit pas n'existe pas : rien de mieux donc que de chasser les SDF de l'espace public.

Enfin, depuis que les migrants ne passent plus par nos frontières, il fallait bien trouver un nouvel ennemi pour alimenter la propagande gouvernementale… ».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.