Hillary Clinton déplore les dégâts commis par Trump

Alors que les primaires démocrates battent leur plein aux Etats-Unis, dans une interview exclusive au Luxemburger Wort, Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'Etat américaine, revient sur les circonstances de son échec face à Donald Tump lors de la présidentielle de 2016.

(ota avec Mariam Schaghaghi) – L'investiture démocrate vient de connaître son Super Tuesday, à l'issue duquel Joe Biden, ancien vice-président s'est relancé dans la course alors que l'ancien maire de New York et la seule femme présente aux avant-postes ont jeté l'éponge.

Après quatre années de Trump au pouvoir, les Etats-Unis sont plus divisés que jamais. Quoi qu'il arrive lors des prochaines élections, pouvez-vous imaginer que ce fossé puisse être comblé dans un avenir proche?

Hillary Clinton: «Si nous élisons un démocrate, je suis convaincue que la blessure peut commencer à se cicatriser. Notre pays a été blessé. Il n'y a pas que la présidence qui a souffert. Nous avons été affaiblis à l'intérieur et la perception que l'on a de nous à l'étranger a également souffert. Ce n'est que lorsque nous aurons mis tout cela derrière nous qu'un nouveau gouvernement pourra rétablir la confiance. J'espère vraiment que cela se produira.

Nous, Européens, l'espérons aussi...

«Si le pouvoir n'a plus de comptes à rendre, […] il porte atteinte à la liberté, à la presse, à la liberté d'expression et de réunion. Un tel pouvoir détruit les institutions. Malheureusement, cette force fait actuellement rage aux Etats-Unis. Quelle que soit la personne qui remportera la primaire démocrate, j'espère qu'elle gagnera.

Lors de l'élection de 2016, vous avez été soutenue par des femmes plus âgées ou très jeunes, mais, étonnamment, vous n'avez pas été élue par le groupe des 25-50 ans. Pourquoi ces femmes ne vous ont-elles pas soutenues?

«Je ne sais pas. J'ai reçu un soutien énorme de la part de tant de jeunes femmes, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je n'ai pas pu en atteindre d'autres. Il y a une différence intéressante entre les générations, je sais que des femmes un peu plus âgées se sont demandées si elles voudraient qu'une femme soit présidente. Et l'on soupçonne que les jeunes considèrent désormais comme allant de soi qu'une femme compétente puisse devenir Présidente, au point de penser qu'elles n'ont même pas besoin de son soutien.

Pensez-vous que les Etats-Unis soient prêts pour une présidente?

«Je l'espère, parce que cela aurait dû être une réalité depuis longtemps. De plus, j'ai eu plus de votes que n'importe quel candidat auparavant, sauf pour l'élection de Barack Obama. J'ai eu plus de voix que mon mari, que George W. Bush, que Ronald Reagan ... et bien sûr plus que Donald Trump.»